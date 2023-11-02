Підземні школи проєктують у кількох районах Харкова – мер

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що в місті постійно зростає кількість дітей, батьки яких хочуть відправити їх вчитися під землю.

“Те, що в Харкові з початку цієї чверті на 200 осіб збільшилася кількість школярів, які навчатимуться в метрошколі, — це добрий знак, — вважає Терехов. — І щодня збільшується кількість охочих, які бажають навчатися віч-на-віч у метрошколі. Крім цього, ми розпочали будувати підземну школу, розраховану на 450 учнів у одну зміну. Ми проєктуємо в різних районах міста Харкова такі підземні школи, щоб наші школярі мали змогу вчитися не тільки онлайн, але й офлайн“.

Мер Харкова також повідомив, що в місті продовжують відновлювальні роботи. Особливу увагу приділили найбільш зруйнованому мікрорайону – Північній Салтівці, де до повномасштабного вторгнення РФ мешкало понад 300 тисяч осіб.

“Ми минулого року відбудували 200 будинків. Цього року ми розраховуємо відбудувати 64 будинки, роботи продовжуються”, – зазначив Терехов.