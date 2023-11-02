Подземные школы проектируют в нескольких районах Харькова — мэр
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что в городе постоянно увеличивается количество детей, родители которых хотят отправить их учиться под землю.
«То, что в Харькове с начала этой четверти на 200 человек увеличилось количество школьников, которые будут учиться в метрошколе, — это хороший знак, — считает Терехов. — И каждый день увеличивается количество желающих, которые хотят учиться лицом к лицу в метрошколе. Кроме того, мы начали строить подземную школу, рассчитанную на 450 учеников в одну смену. Мы проектируем в разных районах города Харькова такие подземные школы, чтобы наши школьники могли учиться не только онлайн, но и офлайн».
Мэр Харькова также сообщил, что в городе продолжают восстановительные работы. Особое внимание уделили наиболее разрушенному микрорайону — Северной Салтовке, где до полномасштабного вторжения РФ проживало более 300 тысяч человек.
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«Мы в прошлом году отстроили 200 домов. В этом году мы рассчитываем отстроить 64 дома, работы продолжаются», — отметил Терехов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, метрошкола, строительство, терехов, школа;
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 09:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что в городе постоянно увеличивается количество детей, родители которых хотят отправить их учиться под землю".