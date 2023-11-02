Харьков практически на 100% с теплом — Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что отопление есть уже на всех объектах социальной сферы и практически во всех домах.
«Мы подали тепло уже практически в 100% домов харьковчан, во всю социальную сферу. Поэтому я очень благодарен нашим коммунальным предприятиям, всем харьковчанам, работавшим в эти дни, чтобы было тепло в домах харьковчан», — сказал Терехов в эфире нацмарафона.
Мэр отметил, что минувший отопительный сезон был очень тяжелый, и к нынешнему готовились особенно тщательно.
«Мы сделали все зависящее от нас, чтобы защитить нашу критическую инфраструктуру. Очень многое сделано, очень много переведено трубопроводов. В этом году нам удалось переложить 220 км магистральных трубопроводов – это беспрецедентный случай, который есть в стране», — подчеркнул Харьковский городской голова.
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При этом он отметил: в Харькове осознают коварство россиян и понимают, что они постараются разрушить критическую и энергетическую инфраструктуру города.
«Но я уверен, что мы выдержим все это», — заявил Терехов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: отопление, тепло, терехов;
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 08:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что отопление есть уже на всех объектах социальной сферы и практически во всех домах".