Харьков практически на 100% с теплом — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что отопление есть уже на всех объектах социальной сферы и практически во всех домах.

«Мы подали тепло уже практически в 100% домов харьковчан, во всю социальную сферу. Поэтому я очень благодарен нашим коммунальным предприятиям, всем харьковчанам, работавшим в эти дни, чтобы было тепло в домах харьковчан», — сказал Терехов в эфире нацмарафона.

Мэр отметил, что минувший отопительный сезон был очень тяжелый, и к нынешнему готовились особенно тщательно.

«Мы сделали все зависящее от нас, чтобы защитить нашу критическую инфраструктуру. Очень многое сделано, очень много переведено трубопроводов. В этом году нам удалось переложить 220 км магистральных трубопроводов – это беспрецедентный случай, который есть в стране», — подчеркнул Харьковский городской голова.

При этом он отметил: в Харькове осознают коварство россиян и понимают, что они постараются разрушить критическую и энергетическую инфраструктуру города.

«Но я уверен, что мы выдержим все это», — заявил Терехов.