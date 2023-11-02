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Харьков практически на 100% с теплом — Терехов

Общество 08:55   02.11.2023
Оксана Горун
Харьков практически на 100% с теплом — Терехов Фото: скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что отопление есть уже на всех объектах социальной сферы и практически во всех домах.

«Мы подали тепло уже практически в 100% домов харьковчан, во всю социальную сферу. Поэтому я очень благодарен нашим коммунальным предприятиям, всем харьковчанам, работавшим в эти дни, чтобы было тепло в домах харьковчан», — сказал Терехов в эфире нацмарафона.

Мэр отметил, что минувший отопительный сезон был очень тяжелый, и к нынешнему готовились особенно тщательно.

«Мы сделали все зависящее от нас, чтобы защитить нашу критическую инфраструктуру. Очень многое сделано, очень много переведено трубопроводов. В этом году нам удалось переложить 220 км магистральных трубопроводов – это беспрецедентный случай, который есть в стране», — подчеркнул Харьковский городской голова.

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При этом он отметил: в Харькове осознают коварство россиян и понимают, что они постараются разрушить критическую и энергетическую инфраструктуру города.

«Но я уверен, что мы выдержим все это», — заявил Терехов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 08:55;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что отопление есть уже на всех объектах социальной сферы и практически во всех домах".