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Харків практично на 100% із теплом – Терехов

Суспільство 08:55   02.11.2023
Оксана Горун
Харків практично на 100% із теплом – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що опалення є вже на всіх об’єктах соціальної сфери та практично у всіх будинках.

Ми подали тепло вже практично у 100% будинків харків’ян, у всю соціальну сферу. Тому я дуже вдячний нашим комунальним підприємствам, усім харків’янам, які працювали в ці дні, щоб було тепло в домах харків’ян“, – сказав Терехов у етері нацмарафону.

Мер зазначив, що минулий опалювальний сезон був дуже важким, і до цього готувалися особливо ретельно.

“Ми зробили все залежне від нас, щоб захистити нашу критичну інфраструктуру. Дуже багато зроблено, дуже багато перекладено трубопроводів. У цьому році нам вдалося перекласти 220 км магістральних трубопроводів – це безпрецедентний випадок, який є в країні“, – підкреслив Харківський міський голова.

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При цьому він зазначив: у Харкові усвідомлюють підступність росіян та розуміють, що вони намагатимуться зруйнувати критичну та енергетичну інфраструктуру міста.

“Але я впевнений, що ми витримаємо все це”, – заявив Терехов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2023 в 08:55;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що опалення є вже на всіх об’єктах соціальної сфери та практично у всіх будинках".