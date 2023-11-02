Харків практично на 100% із теплом – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що опалення є вже на всіх об’єктах соціальної сфери та практично у всіх будинках.
“Ми подали тепло вже практично у 100% будинків харків’ян, у всю соціальну сферу. Тому я дуже вдячний нашим комунальним підприємствам, усім харків’янам, які працювали в ці дні, щоб було тепло в домах харків’ян“, – сказав Терехов у етері нацмарафону.
Мер зазначив, що минулий опалювальний сезон був дуже важким, і до цього готувалися особливо ретельно.
“Ми зробили все залежне від нас, щоб захистити нашу критичну інфраструктуру. Дуже багато зроблено, дуже багато перекладено трубопроводів. У цьому році нам вдалося перекласти 220 км магістральних трубопроводів – це безпрецедентний випадок, який є в країні“, – підкреслив Харківський міський голова.
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При цьому він зазначив: у Харкові усвідомлюють підступність росіян та розуміють, що вони намагатимуться зруйнувати критичну та енергетичну інфраструктуру міста.
“Але я впевнений, що ми витримаємо все це”, – заявив Терехов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: отопление, тепло, терехов;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2023 в 08:55;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що опалення є вже на всіх об’єктах соціальної сфери та практично у всіх будинках".