На Харківщині з опаленням 90% будинків – ХОВА
10 громад на Харківщині завершили підключати опалення. Статистику опалювального сезону повідомила пресслужба ХОВА.
“На сьогодні в області працюють 408 котелень із запланованих 534, що становить 76,4%. Так, уже опалюється 90% житлових будинків з централізованим теплопостачанням та 84% закладів охорони здоров’я”, – поінформували в ХОВА.
Підключати опалення вже завершили у 10 громадах регіону.
Також в області продовжують готуватися до роботи у разі російських ударів по енергетичній інфраструктурі: заготовляють дрова та генератори. За даними чиновників, зараз у підприємств тепло- та водопостачання регіону є 589 генераторів.
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“Першочергово здійснюється підключення до тепла закладів охорони здоров’я та установ системи соціального захисту населення з постійним перебуванням людей, а також закладів соціальної сфери, де розміщуються внутрішньо переміщені особи”, – розповів перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської ОВА Едуард Яровий.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: отопление, тепло, хова;
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 громад на Харківщині завершили підключати опалення. Статистику опалювального сезону повідомила пресслужба ХОВА".