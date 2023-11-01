На Харківщині з опаленням 90% будинків – ХОВА

10 громад на Харківщині завершили підключати опалення. Статистику опалювального сезону повідомила пресслужба ХОВА.

“На сьогодні в області працюють 408 котелень із запланованих 534, що становить 76,4%. Так, уже опалюється 90% житлових будинків з централізованим теплопостачанням та 84% закладів охорони здоров’я”, – поінформували в ХОВА.

Підключати опалення вже завершили у 10 громадах регіону.

Також в області продовжують готуватися до роботи у разі російських ударів по енергетичній інфраструктурі: заготовляють дрова та генератори. За даними чиновників, зараз у підприємств тепло- та водопостачання регіону є 589 генераторів.

“Першочергово здійснюється підключення до тепла закладів охорони здоров’я та установ системи соціального захисту населення з постійним перебуванням людей, а також закладів соціальної сфери, де розміщуються внутрішньо переміщені особи”, – розповів перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської ОВА Едуард Яровий.