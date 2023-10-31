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Мер Первомайського повідомив, коли у місті стартує опалювальний сезон

Суспільство 11:42   31.10.2023
Вікторія Яковенко
Мер Первомайського повідомив, коли у місті стартує опалювальний сезон

З 1 листопада у Первомайській громаді на Харківщині включать опалення.

Відповідне розпорядження 31 жовтня підписав мер Первомайського Микола Бакшеєв. У документі йдеться, що тепло одразу мають подати в об’єкти соціальної сфери, медзаклади та житлові будинки.

«Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою», – зазначив Бакшеєв.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2023 в 11:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 1 листопада у Первомайській громаді на Харківщині включать опалення.".