Мер Первомайського повідомив, коли у місті стартує опалювальний сезон

З 1 листопада у Первомайській громаді на Харківщині включать опалення.

Відповідне розпорядження 31 жовтня підписав мер Первомайського Микола Бакшеєв. У документі йдеться, що тепло одразу мають подати в об’єкти соціальної сфери, медзаклади та житлові будинки.

«Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою», – зазначив Бакшеєв.