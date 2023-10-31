Мер Первомайського повідомив, коли у місті стартує опалювальний сезон
З 1 листопада у Первомайській громаді на Харківщині включать опалення.
Відповідне розпорядження 31 жовтня підписав мер Первомайського Микола Бакшеєв. У документі йдеться, що тепло одразу мають подати в об’єкти соціальної сфери, медзаклади та житлові будинки.
«Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою», – зазначив Бакшеєв.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2023 в 11:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 1 листопада у Первомайській громаді на Харківщині включать опалення.".