Мэр Первомайского сообщил, когда в городе стартует отопительный сезон

С 1 ноября в Первомайской громаде на Харьковщине включат отопление.

Соответствующее распоряжение подписал 31 октября мэр Первомайского Николай Бакшеев. В документе говорится, что тепло должны сразу подать в объекты социальной сферы, медучреждения и жилые дома.

«Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой», – отметил Бакшеев.