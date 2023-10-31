Мэр Первомайского сообщил, когда в городе стартует отопительный сезон
С 1 ноября в Первомайской громаде на Харьковщине включат отопление.
Соответствующее распоряжение подписал 31 октября мэр Первомайского Николай Бакшеев. В документе говорится, что тепло должны сразу подать в объекты социальной сферы, медучреждения и жилые дома.
«Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой», – отметил Бакшеев.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бакшеев, громада, дома, отопление, Первомайская, тепло, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2023 в 11:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 1 ноября в Первомайской громаде на Харьковщине включат отопление.".