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Мэр Первомайского сообщил, когда в городе стартует отопительный сезон

Общество 11:42   31.10.2023
Виктория Яковенко
Мэр Первомайского сообщил, когда в городе стартует отопительный сезон

С 1 ноября в Первомайской громаде на Харьковщине включат отопление.

Соответствующее распоряжение подписал 31 октября мэр Первомайского Николай Бакшеев. В документе говорится, что тепло должны сразу подать в объекты социальной сферы, медучреждения и жилые дома.

«Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой», – отметил Бакшеев.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 октября 2023 в 11:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 1 ноября в Первомайской громаде на Харьковщине включат отопление.".