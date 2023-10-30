Live
  • Пн 30.10.2023
    • Харьков
  •   +14°С
  • USD 36.42
  • EUR 38.38

На Харьковщине почти 90% домов – с теплом. Информация ХОВА

Общество 15:55   30.10.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине почти 90% домов – с теплом. Информация ХОВА

По состоянию на 30 октября в Харьковской области отапливается 6716 жилых домов – это 88,8% от запланированного количества.

По данным ХОВА, всего в регионе запустили в работу 390 котельных, что составляет 73%. Отапливается 728 объектов социальной сферы, среди которых 133 — медучреждения.

Читайте также: Отопительный сезон в Харькове: к зиме готовят «дома» бездомных животных (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Военные РФ продолжили штурмы вблизи Синьковки на Харьковщине — Генштаб
Военные РФ продолжили штурмы вблизи Синьковки на Харьковщине — Генштаб
30.10.2023, 19:08
Атака по терминалу. Стало известно имя умершего от ран работника «Новой почты»
Атака по терминалу. Стало известно имя умершего от ран работника «Новой почты»
30.10.2023, 16:54
«Бабье лето» не отступает. Прогноз погоды в Харькове и области на 31 октября
«Бабье лето» не отступает. Прогноз погоды в Харькове и области на 31 октября
30.10.2023, 19:35
Стоимость восстановления трех домов на Ужвий в Харькове снизили в разы — СМИ
Стоимость восстановления трех домов на Ужвий в Харькове снизили в разы — СМИ
30.10.2023, 19:52
Представители ООН побывали на Северной Салтовке: обещают окна и ремонты (фото)
Представители ООН побывали на Северной Салтовке: обещают окна и ремонты (фото)
30.10.2023, 18:27
Еще 12 детей эвакуировали из «горячего» Купянского района Харьковщины (фото)
Еще 12 детей эвакуировали из «горячего» Купянского района Харьковщины (фото)
30.10.2023, 20:20

Новости по теме:

15:55
На Харьковщине почти 90% домов – с теплом. Информация ХОВА
12:09
Обстрел Купянска: прокуратура показала последствия «прилетов» (фото)
11:23
«Значительные повреждения»: в Боровой восстанавливают дома после удара РСЗО
16:55
Более 4,5 тысяч домов на Харьковщине – с теплом. Информация Синегубова
15:15
На Харьковщине работают 27% котельных, 627 домов – с теплом

Вы читали новость: «На Харьковщине почти 90% домов – с теплом. Информация ХОВА»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 октября 2023 в 15:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 30 октября в Харьковской области отапливается 6716 жилых домов – это 88,8% от запланированного количества.".