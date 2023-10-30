На Харьковщине почти 90% домов – с теплом. Информация ХОВА
По состоянию на 30 октября в Харьковской области отапливается 6716 жилых домов – это 88,8% от запланированного количества.
По данным ХОВА, всего в регионе запустили в работу 390 котельных, что составляет 73%. Отапливается 728 объектов социальной сферы, среди которых 133 — медучреждения.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дома, информация, котельные, отопление, тепло, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2023 в 15:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 30 октября в Харьковской области отапливается 6716 жилых домов – это 88,8% от запланированного количества.".