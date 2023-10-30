На Харьковщине почти 90% домов – с теплом. Информация ХОВА

По состоянию на 30 октября в Харьковской области отапливается 6716 жилых домов – это 88,8% от запланированного количества.

По данным ХОВА, всего в регионе запустили в работу 390 котельных, что составляет 73%. Отапливается 728 объектов социальной сферы, среди которых 133 — медучреждения.