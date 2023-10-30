На Харківщині майже 90% будинків – з теплом. Інформація ХОВА
Станом на 30 жовтня в Харківській області опалюється 6716 житлових будинків – це 88,8% від запланованої кількості.
За даними ХОВА, загалом в регіоні запустили в роботу 390 котелень, що складає 73%. Опалюється 728 об’єктів соціальної сфери, серед яких 133 – медзаклади.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2023 в 15:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 30 жовтня в Харківській області опалюється 6716 житлових будинків – це 88,8% від запланованої кількості.".