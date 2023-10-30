На Харківщині майже 90% будинків – з теплом. Інформація ХОВА

Станом на 30 жовтня в Харківській області опалюється 6716 житлових будинків – це 88,8% від запланованої кількості.

За даними ХОВА, загалом в регіоні запустили в роботу 390 котелень, що складає 73%. Опалюється 728 об’єктів соціальної сфери, серед яких 133 – медзаклади.