Опалювальний сезон у Харкові: до зими готують «будинки» безпритульних тварин

У Харківському міському притулку для тварин показали як готуються до зими.

Наразі у притулку ремонтують вольєри, а будки готують до утеплення, повідомили у КП «Центр поводження з тваринами».

Крім цього, співробітники притулку ретельно перевіряють системи теплопостачання в «Будиночку котів», а також у собачих вольєрах, які обладнані опаленням.

«Працівники зроблять все необхідне, щоб тварини-безхатьки пережили зиму комфортно», – зазначили у КП.