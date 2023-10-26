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Опалювальний сезон у Харкові: до зими готують «будинки» безпритульних тварин

Суспільство 15:21   26.10.2023
Вікторія Яковенко
Опалювальний сезон у Харкові: до зими готують «будинки» безпритульних тварин Фото: КП “Центр поводження з тваринами”

У Харківському міському притулку для тварин показали як готуються до зими.

Наразі у притулку ремонтують вольєри, а будки готують до утеплення, повідомили у КП «Центр поводження з тваринами».

Крім цього, співробітники притулку ретельно перевіряють системи теплопостачання в «Будиночку котів», а також у собачих вольєрах, які обладнані опаленням.

«Працівники зроблять все необхідне, щоб тварини-безхатьки пережили зиму комфортно», – зазначили у КП.

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Фото: КП “Центр поводження з тваринами”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2023 в 15:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському міському притулку для тварин показали як готуються до зими.".