Опалювальний сезон у Харкові: до зими готують «будинки» безпритульних тварин
Фото: КП “Центр поводження з тваринами”
У Харківському міському притулку для тварин показали як готуються до зими.
Наразі у притулку ремонтують вольєри, а будки готують до утеплення, повідомили у КП «Центр поводження з тваринами».
Крім цього, співробітники притулку ретельно перевіряють системи теплопостачання в «Будиночку котів», а також у собачих вольєрах, які обладнані опаленням.
«Працівники зроблять все необхідне, щоб тварини-безхатьки пережили зиму комфортно», – зазначили у КП.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бездомные, будки, вольеры, животні, отопление, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2023 в 15:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському міському притулку для тварин показали як готуються до зими.".