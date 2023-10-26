Будуть зимувати. Мер Харкова заявив, що мешканці не залишають місто

Порівняно з минулою зимою, міграційні тенденції в Харкові змінилися: мешканці не залишають місто, а навпаки – повертаються до нього. Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону.

“Тієї зими багато харків’ян були вимушені виїхати до інших міст. Але зараз, я хочу сказати, ми фіксуємо повернення харків’ян, уже четверта хвиля повернення харків’ян. Сьогодні в місті перебуває приблизно 1 мільйон 300 тисяч мешканців і вимушених переселенців“, – повідомив Терехов.

За його словами, останні статистичні дані свідчать про те, що в Харкові перебуває близько 500 тисяч вимушених переселенців. Це не лише люди, які виїхали з деокупованих та прикордонних територій самої Харківської області, а й переселенці з Донбасу, Херсонської та Запорізької областей.

У місті готуються забезпечувати мешканців теплом за будь-яких обставин.

“Ми дійсно маємо плани, декілька планів щодо можливих подій, тому працюємо, щоб забезпечити теплом харків’ян. Ми дуже серйозно готувалися до опалювального сезону, маємо дуже важкий досвід минулого опалювального сезону, коли нам приходилося вісім разів повністю перезапускати систему опалення в місті Харкові. Ми розробили певні плани, збудували такі модульні котельні, які можуть працювати автономно попри локдаун, бо вони обладнані генераторами, й ми будемо подавати тепло в будинки харків’ян. Крім цього, у нас працює 75 пунктів незламності, які повністю обладнані”, – поінформував мер Харкова.