Остаются зимовать. Мэр Харькова заявил, что жители не покидают город
По сравнению с минувшей зимой, миграционные тенденции в Харькове изменились: жители не покидают город, а наоборот — возвращаются в него. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона.
«Той зимой многие харьковчане были вынуждены уехать в другие города. Но сейчас, я хочу сказать, мы фиксируем возвращение харьковчан, уже четвертая волна возвращения. Сегодня в городе находится около 1 миллиона 300 тысяч жителей и вынужденных переселенцев», — сообщил Терехов.
По его словам, последние статистические данные свидетельствуют о том, что в Харькове находится около 500 тысяч вынужденных переселенцев. Это не только люди, выехавшие с деоккупированных и приграничных территорий самой Харьковской области, но и переселенцы из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.
В городе готовятся обеспечивать жителей теплом при любых обстоятельствах.
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«У нас действительно есть планы. Несколько планов по возможным событиям, поэтому работаем, чтобы обеспечить теплом харьковчан. Мы очень серьезно готовились к отопительному сезону, очень тяжелый опыт прошлого отопительного сезона, когда нам приходилось восемь раз полностью перезапускать систему отопления в городе Харькове. Мы разработали определенные планы, построили такие модульные котельные, которые могут работать автономно, несмотря на блэкаут, потому что они оборудованы генераторами. И мы будем подавать тепло в дома харьковчан. Кроме этого, у нас работает 75 «пунктів незламності», которые полностью оборудованы», — проинформировал мэр Харькова.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: зима, мэр, население, терехов;
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2023 в 09:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По сравнению с минувшей зимой, миграционные тенденции в Харькове изменились: жители не покидают город, а наоборот — возвращаются в него. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона".