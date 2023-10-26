Остаются зимовать. Мэр Харькова заявил, что жители не покидают город

По сравнению с минувшей зимой, миграционные тенденции в Харькове изменились: жители не покидают город, а наоборот — возвращаются в него. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

«Той зимой многие харьковчане были вынуждены уехать в другие города. Но сейчас, я хочу сказать, мы фиксируем возвращение харьковчан, уже четвертая волна возвращения. Сегодня в городе находится около 1 миллиона 300 тысяч жителей и вынужденных переселенцев», — сообщил Терехов.

По его словам, последние статистические данные свидетельствуют о том, что в Харькове находится около 500 тысяч вынужденных переселенцев. Это не только люди, выехавшие с деоккупированных и приграничных территорий самой Харьковской области, но и переселенцы из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

В городе готовятся обеспечивать жителей теплом при любых обстоятельствах.

«У нас действительно есть планы. Несколько планов по возможным событиям, поэтому работаем, чтобы обеспечить теплом харьковчан. Мы очень серьезно готовились к отопительному сезону, очень тяжелый опыт прошлого отопительного сезона, когда нам приходилось восемь раз полностью перезапускать систему отопления в городе Харькове. Мы разработали определенные планы, построили такие модульные котельные, которые могут работать автономно, несмотря на блэкаут, потому что они оборудованы генераторами. И мы будем подавать тепло в дома харьковчан. Кроме этого, у нас работает 75 «пунктів незламності», которые полностью оборудованы», — проинформировал мэр Харькова.