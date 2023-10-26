Терехов сообщил, сколько домов в Харькове уже с теплом

В нацмарафоне 26 октября мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал о том, как идет запуск отопления в городе.

«23 октября мы начали отопительный сезон. Мы понимаем, что он может сложиться очень тяжело, потому очень тщательно готовились. На сегодняшний день мы уже на 100% подключили всю социальную сферу – это медицинские учреждения, школы частично, которые в каком-то режиме работают. Вся социальная сфера – с теплоснабжением. Что касается жилых домов харьковчан, то сегодня они подключены на 91%. И мы продолжаем работать, чтобы подключить на 100% всю жилую сферу в Харькове», — сказал Терехов.

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Он сообщил, что в городе разработали несколько планов действий на случай российских обстрелов энергетической инфраструктуры и блэкаутов. В частности, за лето смонтировали модульные котельные, которые смогут работать на альтернативных источниках энергии в случае отключения электричества. Также подготовлены «пункти незламності».