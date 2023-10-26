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Терехов повідомив, скільки будинків у Харкові вже з теплом

Суспільство 08:53   26.10.2023
Оксана Горун
Терехов повідомив, скільки будинків у Харкові вже з теплом

У нацмарафоні 26 жовтня мер Харкова Ігор Терехов поінформував про те, як відбувається запуск опалення у місті.

“23 жовтня ми розпочали опалювальний сезон. Ми розуміємо, що він може скластися дуже важко, тому дуже ретельно готувалися. На сьогодні ми вже на 100% підключили всю соціальну сферу – це медичні заклади, школи частково, які в якомусь режимі працюють. Уся соціальна сфера – з теплопостачанням. Що стосується житлових будинків харків’ян, то сьогодні вони підключені на 91%. І ми продовжуємо працювати, щоб підключити на 100% всю житлову сферу с місті Харкові“, – сказав Терехов.

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Він повідомив, що в місті розробили кілька планів дій на випадок російських обстрілів енергетичної інфраструктури та блекаутів. Зокрема, за літо змонтували модульні котельні, які матимуть змогу працювати на альтернативних джерелах енергії в разі відключення електрики. Також підготовлено “пункти незламності”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2023 в 08:53;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У нацмарафоні 26 жовтня мер Харкова Ігор Терехов поінформував про те, як відбувається запуск опалення у місті".