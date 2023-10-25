Тепло до понад 2700 житлових будинків уже подали на Харківщині

На Харківщині запустили вже 201 котельню, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Запустили 201 котельню – це 37,5% від загальної кількості запланованих до роботи цього опалювального сезону. Уже опалюється 432 об’єкти соціальної сфери, серед яких – 68 закладів охорони здоров’я (41,5%)», – розповів Синєгубов.

Станом на ранок 25 жовтня вже запрацювали котельні у 18 громадах області: Богодухівській, Валківській, Краснокутській, Балаклійській, Барвінківській, Лозівській, Первомайській, Близнюківській, Південній, Мереф’янській. Височанській, Нововодолазькій, Вовчанській, Зміївській, Чугуївській, Слобожанській, Безлюдівській та в Харкові.