Тепло до понад 2700 житлових будинків уже подали на Харківщині
На Харківщині запустили вже 201 котельню, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Запустили 201 котельню – це 37,5% від загальної кількості запланованих до роботи цього опалювального сезону. Уже опалюється 432 об’єкти соціальної сфери, серед яких – 68 закладів охорони здоров’я (41,5%)», – розповів Синєгубов.
Станом на ранок 25 жовтня вже запрацювали котельні у 18 громадах області: Богодухівській, Валківській, Краснокутській, Балаклійській, Барвінківській, Лозівській, Первомайській, Близнюківській, Південній, Мереф’янській. Височанській, Нововодолазькій, Вовчанській, Зміївській, Чугуївській, Слобожанській, Безлюдівській та в Харкові.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: котельная, Олег Синегубов, отопление, тепло, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2023 в 21:40;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині запустили вже 201 котельню, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".