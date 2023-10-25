Отопление в более 2700 жилых домов уже подали в Харьковской области
В Харьковской области запустили уже 201 котельную, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Запустили 201 котельную – это 37,5% от общего количества запланированных для работы этого отопительного сезона. Уже отапливается 432 объекта социальной сферы, среди которых – 68 заведений здравоохранения (41,5%)», — рассказал Синегубов.
По состоянию на утро 25 октября уже заработали котельные в 18 громадах области: Богодуховской, Валковской, Краснокутской, Балаклейской, Барвенковской, Лозовской, Первомайской, Близнюковской, Южной, Мерефьянской. Высочанской, Нововодолажской, Волчанской, Змиевской, Чугуевской, Слобожанской, Безлюдовской и в Харькове.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: котельная, Олег Синегубов, отопление, тепло, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 25 октября 2023 в 21:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области запустили уже 201 котельную, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".