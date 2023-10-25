Отопление в более 2700 жилых домов уже подали в Харьковской области

В Харьковской области запустили уже 201 котельную, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Запустили 201 котельную – это 37,5% от общего количества запланированных для работы этого отопительного сезона. Уже отапливается 432 объекта социальной сферы, среди которых – 68 заведений здравоохранения (41,5%)», — рассказал Синегубов.

По состоянию на утро 25 октября уже заработали котельные в 18 громадах области: Богодуховской, Валковской, Краснокутской, Балаклейской, Барвенковской, Лозовской, Первомайской, Близнюковской, Южной, Мерефьянской. Высочанской, Нововодолажской, Волчанской, Змиевской, Чугуевской, Слобожанской, Безлюдовской и в Харькове.