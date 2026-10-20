Шесть погибших и 21 пострадавший: последствия обстрелов Харьковщины за сутки

Разрушения на месте российского удара по парку в Новой Водолаге 19 октября 2026. Фото: министр МВС Иван Выгивский

В течение суток армия РФ обстреляла 12 населенных пунктов Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов 20 октября, среди погибших — двое детей.

Наиболее трагическим стал обстрел Новой Водолаги. По центральному парку, где гуляли семьи с детьми, ударил российский «Шахед».

«В поселке Новая Водолага погибли шесть человек, в том числе девочки 1 и 11 лет, пострадали 15 человек, среди них – 7 детей», — написал в сводке за сутки Синегубов.

Пострадавшие также были в Изюме, который ночью пережил массированный налет БпЛА, и Чугуеве — там ранена женщина 59 лет.

«Также стало известно, что 18 октября в результате обстрелов в пос. Боровая погибла 65-летняя женщина, получили ранения мужчины 61 и 60 лет; 17 октября в с. Староверовка Шевченковской громады ранена 53-летняя женщина», — отметил начальник ХОВА.

По региону в течение суток ударили почти сто беспилотников различных типов, а также четыре ракеты. Есть различные разрушения во всех районах области. Среди того, что атаковал враг, — дома, частные гражданские предприятия, автомобили, электросети и железнодорожная инфраструктура.