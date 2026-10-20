Live
  • Вт 20.10.2026
  • Харьков  +10°С
  • USD 45
  • EUR 50.53

Шесть погибших и 21 пострадавший: последствия обстрелов Харьковщины за сутки

Происшествия 08:51   20.10.2026
Оксана Горун
Подпишитесь на нас в Google
Шесть погибших и 21 пострадавший: последствия обстрелов Харьковщины за сутки Разрушения на месте российского удара по парку в Новой Водолаге 19 октября 2026. Фото: министр МВС Иван Выгивский

В течение суток армия РФ обстреляла 12 населенных пунктов Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов 20 октября, среди погибших — двое детей.

Наиболее трагическим стал обстрел Новой Водолаги. По центральному парку, где гуляли семьи с детьми, ударил российский «Шахед».

«В поселке Новая Водолага погибли шесть человек, в том числе девочки 1 и 11 лет, пострадали 15 человек, среди них – 7 детей», — написал в сводке за сутки Синегубов.

Пострадавшие также были в Изюме, который ночью пережил массированный налет БпЛА, и Чугуеве — там ранена женщина 59 лет.

«Также стало известно, что 18 октября в результате обстрелов в пос. Боровая погибла 65-летняя женщина, получили ранения мужчины 61 и 60 лет; 17 октября в с. Староверовка Шевченковской громады ранена 53-летняя женщина», — отметил начальник ХОВА.

По региону в течение суток ударили почти сто беспилотников различных типов, а также четыре ракеты. Есть различные разрушения во всех районах области. Среди того, что атаковал враг, — дома, частные гражданские предприятия, автомобили, электросети и железнодорожная инфраструктура.

Читайте также: Как 20 октября будут отключать свет в Харькове и области: графики

Автор: Оксана Горун

Популярно

Новости Харькова — главное 20 октября: налет на Изюм, 26 атак на фронте
Новости Харькова — главное 20 октября: налет на Изюм, 26 атак на фронте
20.10.2026, 08:57
Более 334 тысяч приманок разложили на территории Харьковщины: для чего
Более 334 тысяч приманок разложили на территории Харьковщины: для чего
19.10.2026, 19:56
Удар по парку с детьми в Новой Водолаге: уже шесть погибших, из них трое детей
Удар по парку с детьми в Новой Водолаге: уже шесть погибших, из них трое детей
19.10.2026, 20:55
Сегодня 20 октября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 20 октября 2026: какой праздник и день в истории
20.10.2026, 06:00
Как 20 октября будут отключать свет в Харькове и области: графики
Как 20 октября будут отключать свет в Харькове и области: графики
19.10.2026, 21:35
Военному ТЦК, осужденному за взятку, вручили подозрение: умер мобилизированный
Военному ТЦК, осужденному за взятку, вручили подозрение: умер мобилизированный
20.10.2026, 10:00

Новости по теме:

20.10.2026
Хотел сжечь соседку — и сядет на 10 лет: в Харькове вынесли приговор
20.10.2026
Россияне убили учительницу и ее дочку: в Новой Водолаге день траура
20.10.2026
Ночной налет БпЛА на Изюм: есть пострадавшие, возникли четыре пожара (фото)
20.10.2026
СОУ продвинулись к юго-востоку от Боровой — ISW
20.10.2026
Новости Харькова — главное 20 октября: налет на Изюм, 26 атак на фронте


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Шесть погибших и 21 пострадавший: последствия обстрелов Харьковщины за сутки», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 20 октября 2026 в 08:51;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток армия РФ обстреляла 12 населенных пунктов Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов 20 октября, среди погибших — двое детей".