Шаг к индивидуальному отоплению в Харькове, удар по Коротичу: итоги 21 октября

Харьковский горсовет добивается разрешения на отключение квартир от централизованного отопления. Город утром был под атакой, ночью БПЛА убили супругов в Коротиче. Объектив напоминает главные новости дня.

Разрешить харьковчанам устанавливать индивидуальное отопление в квартирах. Харьковский горсовет принял обращение в Министерство инфраструктуры. Чиновников просят изменить порядок отключения потребителей от сетей централизованного отопления. Этот документ содержит серьезные критерии для отключения. А именно: отсоединить жилье от теплосетей можно только если по состоянию на декабрь 2017 года не менее половины помещений многоквартирного дома уже была отключена. В Харьковской мэрии считают, что эти критерии не отвечают реалиям военного времени. Там подчеркнули: из-за обстрелов россиянами объектов энергетики сейчас увеличилось количество обращений в горсовет по отключению квартир от централизованного теплоснабжения. Разрешить это делать депутаты предлагают, если услугу невозможно обеспечить в течение длительного времени и при наличии технической возможности поставить альтернативное отопление.

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Утро взрывов пережил сегодня Харьков. Мэр Игорь Терехов информировал о «прилетах» двух реактивных «шахедов» и «бандероли» по Основянскому району. Данных о пострадавших не было. Ночью россияне атаковали ударными беспилотниками Коротич. Одно из попаданий было по частному дому. Там погибли пожилые супруги. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал о 12 пострадавших, среди которых трое детей. У большинства острая реакция на стресс, 13-летний парень получил ранение стеклом.

По местам забора воды для Харькова бил враг в течение недели. Об этом заявил начальник ГУ Нацполиции Петр Токарь в эфире «Суспільного». Кроме того, российские удары испытали ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5, которые отапливают областной центр. А также – Змиевская теплоэлектростанция.

Так депутаты горсовета переименовали бульвар Богдана Хмельницкого. Решение объяснили тем, что в городе есть дублирование названий, ведь есть улица Богдана Хмельницкого. Новое название топонима дали в честь Центра специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины.

В Харькове выросли цены на свежие овощи и фрукты. Это показал мониторинг департамента потребительского рынка мэрии. Лидеры роста цен – огурцы. Они с начала осени прибавили 50%. Помидоры подорожали на 43%, сливы – на 25%. Цены на картофель, лук, капусту, морковь, свеклу и яблоки остались на том же уровне, что и в начале сентября. Тем временем в магазинах уже приживается рождественское настроение. Праздничные украшения появились в продаже сетевых магазинов – преимущественно европейских брендов. На старте сезона акций нет. Цены на декор стартуют от 65 гривен и местами превышают две тысячи в штуку.

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