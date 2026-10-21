Live
  • Ср 21.10.2026
  • Харьков  +10°С
  • USD 45.08
  • EUR 50.53

Шаг к индивидуальному отоплению в Харькове, удар по Коротичу: итоги 21 октября

Происшествия 23:00   21.10.2026
Оксана Горун
Татьяна Литвина
Подпишитесь на нас в Google
Шаг к индивидуальному отоплению в Харькове, удар по Коротичу: итоги 21 октября

Харьковский горсовет добивается разрешения на отключение квартир от централизованного отопления. Город утром был под атакой, ночью БПЛА убили супругов в Коротиче. Объектив напоминает главные новости дня.

Отключиться от ХТМ

Разрешить харьковчанам устанавливать индивидуальное отопление в квартирах. Харьковский горсовет принял обращение в Министерство инфраструктуры. Чиновников просят изменить порядок отключения потребителей от сетей централизованного отопления. Этот документ содержит серьезные критерии для отключения. А именно: отсоединить жилье от теплосетей можно только если по состоянию на декабрь 2017 года не менее половины помещений многоквартирного дома уже была отключена. В Харьковской мэрии считают, что эти критерии не отвечают реалиям военного времени. Там подчеркнули: из-за обстрелов россиянами объектов энергетики сейчас увеличилось количество обращений в горсовет по отключению квартир от централизованного теплоснабжения. Разрешить это делать депутаты предлагают, если услугу невозможно обеспечить в течение длительного времени и при наличии технической возможности поставить альтернативное отопление.

Утро взрывов в Харькове и трагическая ночь в Коротиче

Утро взрывов пережил сегодня Харьков. Мэр Игорь Терехов информировал о «прилетах» двух реактивных «шахедов» и «бандероли» по Основянскому району. Данных о пострадавших не было. Ночью россияне атаковали ударными беспилотниками Коротич. Одно из попаданий было по частному дому. Там погибли пожилые супруги. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал о 12 пострадавших, среди которых трое детей. У большинства острая реакция на стресс, 13-летний парень получил ранение стеклом.

«Летело» по воде и отоплению

По местам забора воды для Харькова бил враг в течение недели. Об этом заявил начальник ГУ Нацполиции Петр Токарь в эфире «Суспільного». Кроме того, российские удары испытали ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5, которые отапливают областной центр. А также – Змиевская теплоэлектростанция.

Бульвар Омега появился в Харькове

Так депутаты горсовета переименовали бульвар Богдана Хмельницкого. Решение объяснили тем, что в городе есть дублирование названий, ведь есть улица Богдана Хмельницкого. Новое название топонима дали в честь Центра специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины.

Подорожали овощи и фрукты, а в магазинах началось Рождество

В Харькове выросли цены на свежие овощи и фрукты. Это показал мониторинг департамента потребительского рынка мэрии. Лидеры роста цен – огурцы. Они с начала осени прибавили 50%. Помидоры подорожали на 43%, сливы – на 25%. Цены на картофель, лук, капусту, морковь, свеклу и яблоки остались на том же уровне, что и в начале сентября. Тем временем в магазинах уже приживается рождественское настроение. Праздничные украшения появились в продаже сетевых магазинов – преимущественно европейских брендов. На старте сезона акций нет. Цены на декор стартуют от 65 гривен и местами превышают две тысячи в штуку.

МГ «Объектив» также сообщал 21 октября:

Филармония и четыре театра в Харькове не будут платить за коммуналку полгода

Харьковчанка хотела обмануть «єВідновлення» — прокуратура

Убийство пленных воинов на Харьковщине: помогла ли апелляция оккупанту

Автор: Оксана Горун, Татьяна Литвина

Популярно

Когда начнут отопительный сезон в Харькове, сообщил Терехов
Когда начнут отопительный сезон в Харькове, сообщил Терехов
21.10.2026, 14:13
Изменить правила отопления в Харькове просит мэрия: подробности
Изменить правила отопления в Харькове просит мэрия: подробности
21.10.2026, 15:18
Переименование в Харькове: в городе появился бульвар Омега
Переименование в Харькове: в городе появился бульвар Омега
21.10.2026, 16:11
Харьковчанка хотела обмануть «єВідновлення» — прокуратура
Харьковчанка хотела обмануть «єВідновлення» — прокуратура
21.10.2026, 16:44
Новости Харькова — главное 21 октября: удары, когда начнется отопительный
Новости Харькова — главное 21 октября: удары, когда начнется отопительный
21.10.2026, 22:20
Шаг к индивидуальному отоплению в Харькове, удар по Коротичу: итоги 21 октября
Шаг к индивидуальному отоплению в Харькове, удар по Коротичу: итоги 21 октября
21.10.2026, 23:00

Новости по теме:

21.10.2026
Харьковчанка хотела обмануть «єВідновлення» — прокуратура
21.10.2026
Переименование в Харькове: в городе появился бульвар Омега
21.10.2026
Удар по Новобаварскому району: выбитые окна уже закрыли, что с крышами
21.10.2026
Изменить правила отопления в Харькове просит мэрия: подробности
21.10.2026
Когда начнут отопительный сезон в Харькове, сообщил Терехов


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Шаг к индивидуальному отоплению в Харькове, удар по Коротичу: итоги 21 октября», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 21 октября 2026 в 23:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун, Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский горсовет добивается разрешения на отключение квартир от централизованного отопления. Объектив напоминает главные новости дня.".