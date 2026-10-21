Крок до індивідуального тепла в Харкові, удар по Коротичу: підсумки 21 жовтня

Харківська міськрада добивається дозволу на відключення квартир від централізованого опалення. Місто зранку було під атакою, уночі БпЛА вбили подружжя в Коротичі. «Об’єктив» нагадує головні новини дня.

Дозволити харків’янам встановлювати індивідуальне опалення у квартирах. Харківська міськрада ухвалила звернення до Міністерства інфраструктури. Посадовців просять змінити Порядок відключення споживачів від мереж централізованого опалення. Цей документ містить суворі критерії для відключення. А саме: відокремити помешкання від тепломереж можна, тільки якщо станом на грудень 2017 року не менше як половина приміщень багатоквартирного будинку вже була відключена. У Харківській мерії вважають, що ці критерії не відповідають реаліям воєнного часу. Там наголосили: через обстріли росіянами об’єктів енергетики зараз збільшилась кількість звернень до міськради щодо відключення квартир від централізованого теплопостачання. Дозволити це робити депутати пропонують у випадку, якщо послугу неможливо забезпечити протягом тривалого часу та за наявності технічної можливості поставити альтернативне опалення.

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Ранок вибухів пережив сьогодні Харків. Міський голова Ігор Терехов інформував про «прильоти» двох реактивних «шахедів» і «бандеролі» по Основ’янському району. Даних про постраждалих не було. Уночі росіяни атакували ударними безпілотниками Коротич. Одне з влучань було по приватному будинку. Там загинуло літнє подружжя. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував про 12 постраждалих, серед яких троє дітей. У більшості – гостра реакція на стрес, 13-річний хлопець отримав поранення склом.

По місцях забору води для Харкова бив ворог впродовж тижня. Про це заявив начальник ГУ Нацполіції Петро Токар у етері «Суспільного». Крім того, російських ударів зазнали ТЕЦ-3 та ТЕЦ-5, які опалюють обласний центр. А також – Зміївська теплоелектростанція.

Так депутати міськради перейменували бульвар Богдана Хмельницького. Рішення пояснили тим, що в місті є дублювання назв, адже присутня вулиця Богдана Хмельницького. Нову назву топоніму дали на честь Центру спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України.

У Харкові зросли ціни на свіжі овочі та фрукти. Це засвідчив моніторинг департаменту споживчого ринку мерії. Лідери зростання цін – огірки. Вони з початку осені додали 50%. Помідори подорожчали на 43%, сливи – на 25%. Ціни на картоплю, цибулю, капусту, моркву, буряк і яблука залишилися на тому ж рівні, що й на початку вересня. Тим часом у магазинах уже оселяється різдвяний настрій. Святкові прикраси з’явилися в продажу мережевих магазинів – переважно європейських брендів. На старті сезону акцій немає. Ціни на декор стартують від 65 гривень і місцями перевищують дві тисячі за штуку.

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