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25 людей насильно вивезли росіяни з Харківської області, повідомив омбудсмен

Суспільство 21:44   09.10.2026
Тетяна Литвіна
25 людей насильно вивезли росіяни з Харківської області, повідомив омбудсмен

25 цивільних, серед яких діти із окупованої частини Харківщини, примусово вивезли у невідомому напрямку окупанти.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубинець у Facebook.

“Росія називає це “евакуацією”. Але коли людей вивозять проти їхньої волі, залякують і не залишають вибору – це не порятунок. Це примус”, – написав він.

За його словами, російські військові вивезли 25 місцевих жителів із тимчасово окупованої частини Харківщини, де продовжуються активні бойові дії. Населений пункт Лубинець не вказав. Серед вивезених – молоді та літні люди, а також діти.

Про так звану “операцію порятунку” окупанти самі розповіли у своїх Telegram-каналах.

“Наявні відеоматеріали свідчать про тиск і залякування”, – повідомив омбудсмен.

“Окрім цього, окупанти вже створили Telegram-бот, через який збирають дані людей під приводом так званої “евакуації”. Такі дані можуть бути використані проти людей та їхніх рідних. “Закликаю не передавати через нього паспортні дані, адреси, телефони чи документи – свої чи своїх дітей”, – наголосив Лубинець.

За його словами, такі дії суперечать нормам міжнародного гуманітарного права. Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни прямо забороняє:

  • примусове переміщення та депортацію людей з окупованої території (стаття 49);
  • взяття заручників (стаття 34);
  • залякування, терор та колективні покарання (стаття 33).

Лубинець проінформував, що вже звернувся до уповноваженого з прав людини до РФ і вимагає повідомити місцезнаходження всіх 25 осіб; їх повні дані, умови перебування; а також вжити заходів щодо їх повернення в Україну.

Також омбудсман звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста, ООН та інших міжнародних організацій.

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Нагадаємо, раніше “Об’єктив” повідомляв, що військові РФ затягли цивільних у трубу під Куп’янськом. Першим подібним випадком назвав спікер Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов події, що розгорнулися під Куп’янськом та потрапили на відео корпусу «Хартія».

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2026 в 21:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 цивільних, серед яких діти із окупованої частини Харківщини, примусово вивезли у невідомому напрямку окупанти.".