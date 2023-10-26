Отопительный сезон в Харькове: к зиме готовят «дома» бездомных животных (фото)

В Харьковском городском приюте для животных показали, как готовятся к зиме.

В приюте ремонтируют вольеры, а будки готовят к утеплению, сообщили в КП «Центр обращения с животными».

Кроме этого, сотрудники приюта тщательно проверяют системы теплоснабжения в «Доме кошек», а также в собачьих вольерах, оборудованных отоплением.

«Работники сделают все необходимое, чтобы бездомные животные пережили зиму комфортно», — отметили в КП.