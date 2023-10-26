Отопительный сезон в Харькове: к зиме готовят «дома» бездомных животных (фото)
Фото: КП «Центр обращения с животными»
В Харьковском городском приюте для животных показали, как готовятся к зиме.
В приюте ремонтируют вольеры, а будки готовят к утеплению, сообщили в КП «Центр обращения с животными».
Кроме этого, сотрудники приюта тщательно проверяют системы теплоснабжения в «Доме кошек», а также в собачьих вольерах, оборудованных отоплением.
«Работники сделают все необходимое, чтобы бездомные животные пережили зиму комфортно», — отметили в КП.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бездомные, будки, вольеры, животные, отопление, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2023 в 15:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском городском приюте для животных показали, как готовятся к зиме.".