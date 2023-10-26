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Отопительный сезон в Харькове: к зиме готовят «дома» бездомных животных (фото)

Общество 15:21   26.10.2023
Виктория Яковенко
Отопительный сезон в Харькове: к зиме готовят «дома» бездомных животных (фото) Фото: КП «Центр обращения с животными»

В Харьковском городском приюте для животных показали, как готовятся к зиме.

В приюте ремонтируют вольеры, а будки готовят к утеплению, сообщили в КП «Центр обращения с животными».

Кроме этого, сотрудники приюта тщательно проверяют системы теплоснабжения в «Доме кошек», а также в собачьих вольерах, оборудованных отоплением.

«Работники сделают все необходимое, чтобы бездомные животные пережили зиму комфортно», — отметили в КП.

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Фото: КП «Центр обращения с животными»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 октября 2023 в 15:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском городском приюте для животных показали, как готовятся к зиме.".