На Харьковщине с отоплением 90% домов — ХОВА
10 громад на Харьковщине завершили подключать отопление. Статистику отопительного сезона сообщила пресс-служба ХОВА.
«В области работают 408 котельных из запланированных 534, что составляет 76,4%. Так, уже отапливается 90% жилых домов с централизованным теплоснабжением и 84% заведений здравоохранения», — проинформировали в ХОВА.
Подключать отопление уже завершили в 10 громадах региона.
Также в области продолжают готовиться к работе в случае российских ударов по энергетической инфраструктуре: заготавливают дрова и генераторы. По данным чиновников, сейчас у предприятий тепло- и водоснабжения региона есть 589 генераторов.
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«В первую очередь осуществляется подключение к теплу учреждений здравоохранения и учреждений системы социальной защиты населения с постоянным пребыванием людей, а также учреждений социальной сферы, где находятся внутренне перемещенные лица», – рассказал первый заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Харьковской ОВА Эдуард Яровой.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: отопление, тепло, хова;
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 10:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 громад на Харьковщине завершили подключать отопление. Статистику отопительного сезона сообщила пресс-служба ХОВА".