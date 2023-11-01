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На Харьковщине с отоплением 90% домов — ХОВА

Общество 10:08   01.11.2023
Оксана Горун
На Харьковщине с отоплением 90% домов — ХОВА

10 громад на Харьковщине завершили подключать отопление. Статистику отопительного сезона сообщила пресс-служба ХОВА.

«В области работают 408 котельных из запланированных 534, что составляет 76,4%. Так, уже отапливается 90% жилых домов с централизованным теплоснабжением и 84% заведений здравоохранения», — проинформировали в ХОВА.

Подключать отопление уже завершили в 10 громадах региона.

Также в области продолжают готовиться к работе в случае российских ударов по энергетической инфраструктуре: заготавливают дрова и генераторы. По данным чиновников, сейчас у предприятий тепло- и водоснабжения региона есть 589 генераторов.

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«В первую очередь осуществляется подключение к теплу учреждений здравоохранения и учреждений системы социальной защиты населения с постоянным пребыванием людей, а также учреждений социальной сферы, где находятся внутренне перемещенные лица», – рассказал первый заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Харьковской ОВА Эдуард Яровой.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 10:08;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 громад на Харьковщине завершили подключать отопление. Статистику отопительного сезона сообщила пресс-служба ХОВА".