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Без дождей и +18 днем: прогноз погоды на 23 октября в Харькове и области

Погода 20:37   22.10.2026
Татьяна Литвина
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Без дождей и +18 днем: прогноз погоды на 23 октября в Харькове и области

Прогноз на пятницу, 23 октября, сообщили в Гидрометеоцентре Харьковской и Луганской областей. Дождей не ожидается.

В Харьковской области в течение суток будет сохраняться облачная погода🌥, без существенніх осадков. Ветер ожидают юго-восточный ↖️, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 5 до 10°, днем ​​от 14 до 19°.

В Харькове в течение дня ожидается без существенных осадков. Ветер прогнозируют юго-восточный ↖️, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 6 – 8°, днем ​​столбик термометра поднимется до 16 – 18°.

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Напомним, коммунальные службы Харькова готовы к началу нового отопительного сезона, передает слова мэра Игоря Терехова пресс-служба горсовета. Подачу тепла начнут, как только для этого будут соответствующие погодные условия.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2026 в 20:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз на пятницу, 23 октября, сообщили в Гидрометеоцентре Харьковской и Луганской областей. Дождей не ожидается.".