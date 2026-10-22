Без дождей и +18 днем: прогноз погоды на 23 октября в Харькове и области

Прогноз на пятницу, 23 октября, сообщили в Гидрометеоцентре Харьковской и Луганской областей. Дождей не ожидается.

В Харьковской области в течение суток будет сохраняться облачная погода🌥, без существенніх осадков. Ветер ожидают юго-восточный ↖️, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 5 до 10°, днем ​​от 14 до 19°.

В Харькове в течение дня ожидается без существенных осадков. Ветер прогнозируют юго-восточный ↖️, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 6 – 8°, днем ​​столбик термометра поднимется до 16 – 18°.

Напомним, коммунальные службы Харькова готовы к началу нового отопительного сезона, передает слова мэра Игоря Терехова пресс-служба горсовета. Подачу тепла начнут, как только для этого будут соответствующие погодные условия.