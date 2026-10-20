Дождь и днем ​​до +16. Прогноз погоды на 21 октября в Харькове и области

Прогноз на среду, 21 октября, сообщили в Гидрометеоцентре Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области в течение суток будет сохраняться облачная погода с прояснениями 🌥. Прогнозируют небольшой дождь. Ветер ожидают восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 8 до 13°, днем ​​от 11 до 16°.

В Харькове в течение дня ожидают небольшой дождь 🌧.

Ветер прогнозируют восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 9 – 11°, днем ​​столбик термометра поднимется до 13 – 15°.