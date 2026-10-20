Live
  • Вт 20.10.2026
  • Харьков  +12°С
  • USD 45
  • EUR 50.53

Дождь и днем ​​до +16. Прогноз погоды на 21 октября в Харькове и области

Погода 21:10   20.10.2026
Оксана Якушко
Подпишитесь на нас в Google
Дождь и днем ​​до +16. Прогноз погоды на 21 октября в Харькове и области

Прогноз на среду, 21 октября, сообщили в Гидрометеоцентре Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области в течение суток будет сохраняться облачная погода с прояснениями 🌥. Прогнозируют небольшой дождь. Ветер ожидают восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 8 до 13°, днем ​​от 11 до 16°.

В Харькове в течение дня ожидают небольшой дождь 🌧.
Ветер прогнозируют восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 9 – 11°, днем ​​столбик термометра поднимется до 13 – 15°.

Читайте также: Киоск с фастфудом россияне атаковали в городе под Харьковом: двое раненых

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Взрывы в Харькове: удар по частному сектору, пострадавшие (дополняется)
Взрывы в Харькове: удар по частному сектору, пострадавшие (дополняется)
20.10.2026, 16:58
Разрушены два дома – Терехов о ракетной атаке на Харьков 20 октября (видео)
Разрушены два дома – Терехов о ракетной атаке на Харьков 20 октября (видео)
20.10.2026, 16:49
БпЛА ударил по Харькову днем ​​20 октября: что известно
БпЛА ударил по Харькову днем ​​20 октября: что известно
20.10.2026, 12:27
Новости Харькова — главное 20 октября: ракетный удар по городу — пострадавшие
Новости Харькова — главное 20 октября: ракетный удар по городу — пострадавшие
20.10.2026, 19:29
Ударили из «Торнадо-С»: последствия атака РСЗО по Харькову 20 октября (фото)
Ударили из «Торнадо-С»: последствия атака РСЗО по Харькову 20 октября (фото)
20.10.2026, 20:07
Дождь и днем ​​до +16. Прогноз погоды на 21 октября в Харькове и области
Дождь и днем ​​до +16. Прогноз погоды на 21 октября в Харькове и области
20.10.2026, 21:10

Новости по теме:

19.10.2026
Туман и до +18 в Харькове: прогноз погоды на вторник, 20 октября
16.10.2026
Дождь и +20 днем. Прогноз погоды на 17 октября в Харькове и области
15.10.2026
Дождь и до +19 днем. Прогноз погоды на 16 октября в Харькове и области
14.10.2026
Дождь и туман: прогноз погоды на 15 октября в Харькове и области
13.10.2026
Дождь и туман, днем ​​тепло. Прогноз погоды на 14 октября в Харькове и области


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Дождь и днем ​​до +16. Прогноз погоды на 21 октября в Харькове и области», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 20 октября 2026 в 21:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз на среду, 21 октября, сообщили в Гидрометеоцентре Харьковской и Луганской областей.".