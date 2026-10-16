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Дождь и +20 днем. Прогноз погоды на 17 октября в Харькове и области

Погода 20:12   16.10.2026
Татьяна Литвина
Дождь и +20 днем. Прогноз погоды на 17 октября в Харькове и области

Прогноз погоды на субботу, 17 октября, сообщил Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области в течение суток будет сохраняться облачная погода ☁️. Ночью  существенных осадков не ожидается, а днем местами будет идти дождь 🌧с грозой ⛈.
Ветер прогнозируют восточной четверти ⬅️, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 10 до 15°, днем ​​от 16 до 21°.

В Харькове ночью также без существенных осадков, днем ​​прогнозируют небольшой дождь 🌧. Также ночью и утром будет слабый туман.
Ветер прогнозируют восточной четверти ⬅️, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 11-13°, днем ​​прогреется до 18-20°.

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Напомним, отрезать Киев, Харьков и Одессу от воды, света и тепла хочет РФ. Для этого оккупантам нужно около 70 баллистических ракет, 720 БпЛА большой дальности и 150 управляемых бомб, пишет The New York Times.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2026 в 20:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на субботу, 17 октября, сообщил Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей. Дожди сохранятся.".