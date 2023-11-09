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Подземную школу, которая выдержит С-300, строят на Харьковщине – Синегубов

Общество 17:26   09.11.2023
Оксана Якушко
Подземную школу, которая выдержит С-300, строят на Харьковщине – Синегубов

Защитное сооружение в Коротиче одновременно сможет вместить около 500 человек, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Одно из запланированных укрытий уже строим в Коротиче Харьковского района. Это фактически школа под землёй, где смогут учиться дети. Защитная постройка в Коротиче способна одновременно вместить около 500 человек, учащихся и педагогов, находящихся в местной общеобразовательной школе. Кроме того, во время тревог это укрытие будет способно вместить людей из соседнего детсада, офисов и других заведений», – рассказал Синегубов.

Стоимость работ – 99,1 млн. грн. Укрытие будет иметь несколько помещений, санитарные комнаты, 3 выхода, будет оснащено автономным источником электроэнергии и способно выдержать прямое попадание ракеты С-300.

Всего государственная субвенция на обустройство укрытий для Харьковщины составляет 224,6 млн. грн. За эти средства предусмотрено охватить 31 объект: строительство, капитальные ремонты и разработка проектно-сметных документаций.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2023 в 17:26;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Защитное сооружение в Коротиче одновременно сможет вместить около 500 человек, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".