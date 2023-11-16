Подземные школы на Харьковщине: две строят с нуля, больше 10 — на базе укрытий
Подземные школы — укрытия, где смогут заниматься дети даже в условиях российских обстрелов, — в Коротиче и Люботине будут на 90% готовы уже до конца этого года, сообщили в ХОВА.
«Эти два (укрытия для школьников — Ред.) на 90% будут готовы до конца этого года. И где-то январь-февраль, возможно, март – в зависимости от погодных условий, мы уже будем на завершающем этапе», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов на брифинге 16 ноября, передает корреспондент МГ «Объектив».
Подземные школы строят с нуля в Коротиче, а также — в Люботине, для областного лицея искусств «Дивосвіт».
«Это два новых проекта, они достаточно масштабны. Стоимостью примерно по 80 млн каждый, потому что это защитное сооружение, которое строится с нуля. Наряду с этим более 10 сооружений приводятся в надлежащее состояние – это противорадиационные укрытия, которые у нас есть. Там каждый проект примерно от 1 млн до 2-3 млн, в зависимости от местности, от того, как он делается – либо это на открытой поверхности, либо это реконструкция того помещения, которое есть», — пояснил Синегубов.
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Он отметил, что задача — сделать укрытие в каждом населенном пункте. Однако реализовать ее быстро не удастся.
«У нас уже есть на следующий год 18. А наша задача, условно, чтобы их было еще 118, чтобы обеспечить предоставление безопасного образовательного пространства», — сказал начальник ХОВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: коротич, Люботин, синєгубов, строительство, укрытие, хова, школа;
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 15:40;
Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подземные школы — укрытия, где смогут заниматься дети даже в условиях российских обстрелов, — в Коротиче и Люботине будут на 90% готовы уже до конца этого года, сообщили в ХОВА".