Подземные школы на Харьковщине: две строят с нуля, больше 10 — на базе укрытий

Подземные школы — укрытия, где смогут заниматься дети даже в условиях российских обстрелов, — в Коротиче и Люботине будут на 90% готовы уже до конца этого года, сообщили в ХОВА.

«Эти два (укрытия для школьников — Ред.) на 90% будут готовы до конца этого года. И где-то январь-февраль, возможно, март – в зависимости от погодных условий, мы уже будем на завершающем этапе», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов на брифинге 16 ноября, передает корреспондент МГ «Объектив».

Подземные школы строят с нуля в Коротиче, а также — в Люботине, для областного лицея искусств «Дивосвіт».

«Это два новых проекта, они достаточно масштабны. Стоимостью примерно по 80 млн каждый, потому что это защитное сооружение, которое строится с нуля. Наряду с этим более 10 сооружений приводятся в надлежащее состояние – это противорадиационные укрытия, которые у нас есть. Там каждый проект примерно от 1 млн до 2-3 млн, в зависимости от местности, от того, как он делается – либо это на открытой поверхности, либо это реконструкция того помещения, которое есть», — пояснил Синегубов.

Он отметил, что задача — сделать укрытие в каждом населенном пункте. Однако реализовать ее быстро не удастся.

«У нас уже есть на следующий год 18. А наша задача, условно, чтобы их было еще 118, чтобы обеспечить предоставление безопасного образовательного пространства», — сказал начальник ХОВА.