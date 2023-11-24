Укрытие, угрожающее жизни и здоровью, нашли в городе на Харьковщине

В городе Змиев Харьковской области суд обязал фирму привести укрытие в надлежащее техническое состояние.

Укрытие, расположенное на территории фирмы и рассчитанное на полсотни человек, не готово обеспечить защиту людей и в случае использования по назначению может создавать угрозу для жизни и здоровья, пишет пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

«Сейчас укрытие не обеспечено первичными средствами пожаротушения, телефонной связью, состояние входов и выходов защитного сооружения гражданской защиты, их доступность для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения не соответствует требованиям по содержанию», — констатируют в прокуратуре.

Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме. Продолжается срок на апелляционное обжалование.