Укрытие, угрожающее жизни и здоровью, нашли в городе на Харьковщине
В городе Змиев Харьковской области суд обязал фирму привести укрытие в надлежащее техническое состояние.
Укрытие, расположенное на территории фирмы и рассчитанное на полсотни человек, не готово обеспечить защиту людей и в случае использования по назначению может создавать угрозу для жизни и здоровья, пишет пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.
«Сейчас укрытие не обеспечено первичными средствами пожаротушения, телефонной связью, состояние входов и выходов защитного сооружения гражданской защиты, их доступность для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения не соответствует требованиям по содержанию», — констатируют в прокуратуре.
Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме. Продолжается срок на апелляционное обжалование.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Змиев, прокуратура, суд, укрытие, фирма, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2023 в 18:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Змиев Харьковской области суд обязал фирму привести укрытие в надлежащее техническое состояние.".