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Укрытие, угрожающее жизни и здоровью, нашли в городе на Харьковщине

Общество 18:56   24.11.2023
Елена Нагорная
Укрытие, угрожающее жизни и здоровью, нашли в городе на Харьковщине Фото: Харьковская облпрокуратура

В городе Змиев Харьковской области суд обязал фирму привести укрытие в надлежащее техническое состояние.

Укрытие, расположенное на территории фирмы и рассчитанное на полсотни человек, не готово обеспечить защиту людей и в случае использования по назначению может создавать угрозу для жизни и здоровья, пишет пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

«Сейчас укрытие не обеспечено первичными средствами пожаротушения, телефонной связью, состояние входов и выходов защитного сооружения гражданской защиты, их доступность для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения не соответствует требованиям по содержанию», — констатируют в прокуратуре.

Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме. Продолжается срок на апелляционное обжалование.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 ноября 2023 в 18:56;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Змиев Харьковской области суд обязал фирму привести укрытие в надлежащее техническое состояние.".