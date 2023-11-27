Привести в порядок укрытия на 600 человек на Харьковщине требуют через суд

В городе Валки и поселке Краснокутск специалисты обнаружили нарушения в содержании укрытий на балансе больниц. Руководители медучреждений после проверки не привели хранилища в порядок, поэтому прокуратура обратилась в суд.

Сотрудники ГСЧС установили, что укрытия не обеспечены системами пожарной автоматики и сигнализацией, а первичные средства пожаротушения отсутствуют, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

В общем эти укрытия суммарно рассчитаны на 630 человек, добавили правоохранители.

Как говорится в публикации, органы контроля составили предписания, однако больницы, так и не устранили нарушения.

В связи с этим прокуратура направила в суд два иска. Харьковский окружной административный суд открыл производство.