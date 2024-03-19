Захопив землю поблизу річки у Харкові й побудував там альтанки: що вирішив суд

Через суд 31-річного чоловіка зобов’язали звільнити захоплену земельну ділянку поблизу річки Уди у Харкові, на якій він побудував «бізнес».

За даними Харківської обласної прокуратури, чоловік самовільно зайняв земельну ділянку в водоохоронній зоні та прибережній захисній смузі річки Уди, яка розташована в межах Жовтневого гідропарку на території рятувальної станції. Згодом він побудував там альтанки, які здавав в оренду та отримував за це гроші.

Ділка суд визнав винним у самовільному зайнятті земельної ділянки. Однак землю він так тоді і не звільнив.

«Самовільне зайняття відповідачем земельної ділянки позбавляє Харківську міську раду права використовувати її за цільовим призначенням, а також позбавляє окремих осіб права безоплатно та безперешкодно відвідувати територію водойми», – зазначили у прокуратурі.

Тож прокуратура знову звернулася до суду з вимогою зобов’язати чоловіка звільнити земельну ділянку. Суд позов правоохоронців задовольнив.