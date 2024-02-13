Паливо, що потрапило в річки в Харкові, блокуватимуть перед Сіверським Дінцем

Щоб не допустити подальшого поширення нафтопродуктів, які потрапили в річки внаслідок ударів “шахедів” по базі ПММ у Харкові ввечері 9 лютого, застосують технології блокування водного потоку та хімічні засоби по всій забрудненій поверхні.

Про це розповів журналістам заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

За його словами, нафтопродукти рухаються річкою Уди у напрямку Сіверського Дінця, і був розроблений механізм блокування водного потоку, який мають реалізувати 14 лютого.

“Таке місце визначене. Визначено, чим ми це будемо робити. Наразі триває доставка в нашу область необхідних компонентів. Це засоби портової інфраструктури, які використовують при витоках нафти або нафтопродуктів з танкерів. Це морська тематика, і ми будемо ці засоби сюди залучати для блокування фактично річки. І одночасно відразу починаємо працювати, до моменту блокування, по нафтових плямах сорбентами й іншими засобами хімічними, які будуть відновлювати водну структуру. Цей алгоритм десятиріччями відпрацьований, нічого кращого не існує“, — розповів Іванов.

Він зазначив, що таким чином можна повністю відновити річки до того стану, якими вони були до забруднення. Терміни завершення робіт Іванов не прогнозує, адже, за його словами, невідомо, скільки із 3 тисяч тонн палива, яке розтеклося після ударів по нафтобазі, потрапило у воду.

Іванов уточнив, що потік блокуватимуть на річці Уди “між Харківським та Чугуївським районами, ближче до Зміївської громади, не доходячи до Сіверського Дінця”.

“У Сіверський Донець не потрапило. Інформація є, ми за цим слідкуємо. До питної води також не потрапило нічого“, – сказав заступник начальника ХОВА і при цьому зазначив, що результати експрес-аналізу води мають надійти до кінця робочого дня 13 лютого.

Блокування водного потоку, розповів Іванов, вже було здійснено іншими засобами у першу добу після катастрофи.

“Ті роботи, які були проведені містом, затримали потік на якийсь час. Потім цього виявилось недостатньо, і все ж таки нафтопродукти пішли далі по річці“, — сказав Іванов.

Нагадаємо, раніше активіст Артем Приходько заявив, що нафтопродукти, які розтеклися і горіли внаслідок ударів «шахедів» по базі ПММ у Немишлянському районі Харкова ввечері 9 лютого, потрапили до Петренківської водойми та річки Немишля, а звідти — до річки Лопань. Мер Харкова Ігор Терехов доручив провести перевірку всіх сховищ та баз із нафтопродуктами по місту. Понад 10 тисяч м² земель забруднено через витік палива в Харкові, повідомив начальник слідчого управління облуправління Нацполіції Сергій Болвінов. Облуправління Держекоінспекції 12 лютого поінформувало, що на виїзді на річку Уди в районі селища Хорошеве та села Темнівка виявлено нафтову пляму значних розмірів, що рухається за течією.