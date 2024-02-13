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Витік палива у річки Харківщини: екоінспектори відібрали проби і показали фото

Суспільство 11:24   13.02.2024
Вікторія Яковенко
Витік палива у річки Харківщини: екоінспектори відібрали проби і показали фото Фото: Державна екологічна інспекція у Харківській області

На Харківщині екоінспектори виявили нафтову пляму значних розмірів у річці Уди, яка виникла внаслідок влучання ворожих БпЛА у ємності з паливо-мастильними матеріалами 9 лютого.

В результаті аварійної ситуації відбулось потрапляння нафтопродуктів в річку Немишля та далі за течією в річки Лопань, Уди, Харків, повідомили у Державній екологічній інспекції у Харківській області.

«На даний час виїзду на річку Уди в районі селища Хорошеве та села Темнівка виявлено нафтову пляму значних розмірів, яка продовжує рухатись за течією», – зазначили в екоінспекції.

Фахівці зазначили, що з метою ліквідації надзвичайної ситуації, інспекція проінформувала ХОВА, ДСНСників та облпрокуратуру.

«Інспекція, в межах компетенції, продовжує вживати всіх необхідних заходів. Здійснюємо лабораторні дослідження відібраних проб, по результатах яких буде вжито відповідних заходів інспекційного реагування», – додали в екоінспекції.

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Фото: Державна екологічна інспекція у Харківській області

Нагадаємо, раніше активіст Артем Приходько заявив, що нафтопродукти, які розтеклися і горіли внаслідок ударів «Шахедів» по базі ПММ у Немишлянському районі Харкова ввечері 9 лютого, потрапили до Петренківської водойми та річки Немишля, а звідти — до річки Лопань. Мер Харкова Ігор Терехов доручив провести перевірку всіх сховищ та баз із нафтопродуктами по місту. Понад 10 тисяч м² землі забруднено через витік палива в Харкові, повідомив начальник слідчого управління Нацполіції Сергій Болвінов.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2024 в 11:24;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині екоінспектори виявили нафтову пляму значних розмірів у річці Уди, яка виникла внаслідок влучання ворожих БпЛА у ємності з паливо-мастильними матеріалами 9 лютого.".