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Утечка топлива в реки Харькова: экоинспекторы отобрали пробы и показали фото

Общество 11:24   13.02.2024
Виктория Яковенко
Утечка топлива в реки Харькова: экоинспекторы отобрали пробы и показали фото Фото: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области

На Харьковщине экоинспекторы обнаружили нефтяное пятно значительных размеров в реке Уды, возникшее вследствие попадания вражеских БпЛА в емкости с горюче-смазочными материалами 9 февраля.

В результате аварийной ситуации произошло попадание нефтепродуктов в реку Немышля и далее по течению в реки Лопань, Уды, Харьков, сообщили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.

«На выезде на реку Уды в районе поселка Хорошево и села Темновка обнаружено нефтяное пятно значительных размеров, которое продолжает двигаться по течению», — отметили в экоинспекции.

Специалисты отметили, что с целью ликвидации чрезвычайной ситуации инспекция проинформировала ХОВА, ГСЧСников и облпрокуратуру.

«Инспекция, в пределах компетенции, продолжает принимать все необходимые меры. Осуществляем лабораторные исследования отобранных проб, по результатам которых будут приняты соответствующие меры инспекционного реагирования», — добавили в экоинспекции.

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Фото: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области

Напомним, ранее активист Артем Приходько заявил, что нефтепродукты, которые растеклись и горели в результате ударов «Шахедов» по базе ГСМ в Немышлянском районе Харькова вечером 9 февраля, попали в Петренковский водоем и реку Немышля, а оттуда — в реку Лопань. Мэр Харькова Игорь Терехов поручил провести проверку всех хранилищ и баз с нефтепродуктами по городу. Более 10 тысяч м² земли загрязнены из-за утечки топлива в Харькове, сообщил начальник следственного управления Нацполиции Сергей Болвинов.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 11:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине экоинспекторы обнаружили нефтяное пятно значительных размеров в реке Уды, возникшее вследствие попадания вражеских БпЛА в емкости с горюче-смазочными материалами 9 февраля.".