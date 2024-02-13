Утечка топлива в реки Харькова: экоинспекторы отобрали пробы и показали фото
На Харьковщине экоинспекторы обнаружили нефтяное пятно значительных размеров в реке Уды, возникшее вследствие попадания вражеских БпЛА в емкости с горюче-смазочными материалами 9 февраля.
В результате аварийной ситуации произошло попадание нефтепродуктов в реку Немышля и далее по течению в реки Лопань, Уды, Харьков, сообщили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.
«На выезде на реку Уды в районе поселка Хорошево и села Темновка обнаружено нефтяное пятно значительных размеров, которое продолжает двигаться по течению», — отметили в экоинспекции.
Специалисты отметили, что с целью ликвидации чрезвычайной ситуации инспекция проинформировала ХОВА, ГСЧСников и облпрокуратуру.
«Инспекция, в пределах компетенции, продолжает принимать все необходимые меры. Осуществляем лабораторные исследования отобранных проб, по результатам которых будут приняты соответствующие меры инспекционного реагирования», — добавили в экоинспекции.
Напомним, ранее активист Артем Приходько заявил, что нефтепродукты, которые растеклись и горели в результате ударов «Шахедов» по базе ГСМ в Немышлянском районе Харькова вечером 9 февраля, попали в Петренковский водоем и реку Немышля, а оттуда — в реку Лопань. Мэр Харькова Игорь Терехов поручил провести проверку всех хранилищ и баз с нефтепродуктами по городу. Более 10 тысяч м² земли загрязнены из-за утечки топлива в Харькове, сообщил начальник следственного управления Нацполиции Сергей Болвинов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вода, инспекция, река, топливо, Харьков, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 11:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине экоинспекторы обнаружили нефтяное пятно значительных размеров в реке Уды, возникшее вследствие попадания вражеских БпЛА в емкости с горюче-смазочными материалами 9 февраля.".