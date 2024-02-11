Удар по базе ГСМ в Харькове: сообщают, что нефтепродукты растеклись по рекам

Нефтепродукты, которые растеклись и горели в результате ударов «Шахедов» по базе ГСМ в Немышлянском районе Харькова вечером 9 февраля, попали в Петренковский водоем и реку Немышля, а оттуда — в реку Лопань.

Об этом сообщает в Facebook Артем Приходько. Харьковский волонтер и экоактивист опубликовал фото пластиковой бутылки с темной жидкостью — водой из Немышли, а также видео из соцсетей.

Видео: ХХ

Приходько прогнозирует немалые экологические последствия произошедшего.

Напомним, вечером 9 февраля три вражеских БпЛА нанесли удары по базе ГСМ в Немышлянском районе. Топливо смешалось со снегом и превратилось в огненную лавину, накрывшую частный сектор. Полностью сгорели 15 домов, общая площадь пожара составила 3700 м². По данным облпрокуратуры, семь человек сгорели заживо. Среди них прокурор, ее муж и трое сыновей, самому младшему из которых было десять месяцев, а также пожилые супруги. Трое пострадали: 45-летний мужчина и две женщины 61 и 39 лет. Более 50 человек удалось спасти.