Удар по базе ГСМ в Харькове: сообщают, что нефтепродукты растеклись по рекам
Нефтепродукты, которые растеклись и горели в результате ударов «Шахедов» по базе ГСМ в Немышлянском районе Харькова вечером 9 февраля, попали в Петренковский водоем и реку Немышля, а оттуда — в реку Лопань.
Об этом сообщает в Facebook Артем Приходько. Харьковский волонтер и экоактивист опубликовал фото пластиковой бутылки с темной жидкостью — водой из Немышли, а также видео из соцсетей.
Видео: ХХ
Приходько прогнозирует немалые экологические последствия произошедшего.
Напомним, вечером 9 февраля три вражеских БпЛА нанесли удары по базе ГСМ в Немышлянском районе. Топливо смешалось со снегом и превратилось в огненную лавину, накрывшую частный сектор. Полностью сгорели 15 домов, общая площадь пожара составила 3700 м². По данным облпрокуратуры, семь человек сгорели заживо. Среди них прокурор, ее муж и трое сыновей, самому младшему из которых было десять месяцев, а также пожилые супруги. Трое пострадали: 45-летний мужчина и две женщины 61 и 39 лет. Более 50 человек удалось спасти.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: гсм, дрони, дроны, немышля, Немышлянский район, нефтебаза, нефтепродукты, приходько, Харьков, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 11 февраля 2024 в 16:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нефтепродукты, которые растеклись и горели в результате ударов «Шахедов» по базе ГСМ в Немышлянском районе Харькова вечером 9 февраля, попали в Петренковский водоем и реку Немышля, а оттуда — в реку Лопань".