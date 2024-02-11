Live
  • Нд 11.02.2024
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 37.57
  • EUR 40.41

Удар по базі ПММ у Харкові: повідомляють, що нафтопродукти розтеклися річками

Події 16:05   11.02.2024
Олена Нагорна
Удар по базі ПММ у Харкові: повідомляють, що нафтопродукти розтеклися річками

Нафтопродукти, які розтеклися і горіли внаслідок ударів “шахедів” по базі ПММ у Немишлянському районі Харкова ввечері 9 лютого, потрапили до Петренківської водойми та річки Немишля, а звідти – до річки Лопань.

Про це повідомляє у фейсбуці Артем Приходько. Харківський волонтер та екоактивіст опублікував фото пластикової пляшки з темною рідиною – водою з Немишлі, а також відео із соцмереж.

Відео: ХХ

Приходько прогнозує “чималі екологічні наслідки” того, що сталося.

Нагадаємо, ввечері 9 лютого три ворожі  БпЛА завдали ударів по базі ПММ у Немишлянському районі. Паливо змішалося зі снігом і перетворилося на вогняну лавину, що накрила приватний сектор. Повністю згоріли 15 будинків, загальна площа пожежі склала 3700 м². За даними облпрокуратури, сім людей згоріли живцем. Серед них прокурорка, її чоловік і троє синів, наймолодшому з яких було десять місяців, а також літнє подружжя. Троє постраждали: 45-річний чоловік та дві жінки 61 та 39 років. Понад 50 людей вдалося врятувати.

Читайте також: День жалоби за загиблими у Харкові: названо імена всіх семи жертв атаки БпЛА

Автор: Олена Нагорна
Популярно
США повинні допомагати Україні, щоб не було злочинів, як у Харкові – Брінк
США повинні допомагати Україні, щоб не було злочинів, як у Харкові – Брінк
11.02.2024, 17:05
Терехов придумав, як використати речі, що не знадобилися жертвам атаки БпЛА
Терехов придумав, як використати речі, що не знадобилися жертвам атаки БпЛА
11.02.2024, 16:41
Удар по базі ПММ у Харкові: повідомляють, що нафтопродукти розтеклися річками
Удар по базі ПММ у Харкові: повідомляють, що нафтопродукти розтеклися річками
11.02.2024, 16:05
Харків’янин отримав премію Гільдії режисерів США за фільм про Маріуполь
Харків’янин отримав премію Гільдії режисерів США за фільм про Маріуполь
11.02.2024, 15:25
Прикордонники “засліпили” окупантів на Харківщині (відео)
Прикордонники “засліпили” окупантів на Харківщині (відео)
11.02.2024, 15:00
Мікроавтобус зіткнувся з фурою на Харківщині: 12 людей у лікарні (фото)
Мікроавтобус зіткнувся з фурою на Харківщині: 12 людей у лікарні (фото)
11.02.2024, 14:13

Новини за темою:


Ви читали новину: «Удар по базі ПММ у Харкові: повідомляють, що нафтопродукти розтеклися річками»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2024 в 16:05;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нафтопродукти, які розтеклися і горіли внаслідок ударів “шахедів” по базі ПММ у Немишлянському районі Харкова ввечері 9 лютого, потрапили до Петренківської водойми та річки Немишля, а звідти – до річки Лопань".