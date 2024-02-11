Удар по базі ПММ у Харкові: повідомляють, що нафтопродукти розтеклися річками

Нафтопродукти, які розтеклися і горіли внаслідок ударів “шахедів” по базі ПММ у Немишлянському районі Харкова ввечері 9 лютого, потрапили до Петренківської водойми та річки Немишля, а звідти – до річки Лопань.

Про це повідомляє у фейсбуці Артем Приходько. Харківський волонтер та екоактивіст опублікував фото пластикової пляшки з темною рідиною – водою з Немишлі, а також відео із соцмереж.

Відео: ХХ

Приходько прогнозує “чималі екологічні наслідки” того, що сталося.

Нагадаємо, ввечері 9 лютого три ворожі БпЛА завдали ударів по базі ПММ у Немишлянському районі. Паливо змішалося зі снігом і перетворилося на вогняну лавину, що накрила приватний сектор. Повністю згоріли 15 будинків, загальна площа пожежі склала 3700 м². За даними облпрокуратури, сім людей згоріли живцем. Серед них прокурорка, її чоловік і троє синів, наймолодшому з яких було десять місяців, а також літнє подружжя. Троє постраждали: 45-річний чоловік та дві жінки 61 та 39 років. Понад 50 людей вдалося врятувати.