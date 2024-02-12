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В Харькове проверят нефтебазы, АЗС и места хранения топлива – Терехов

Общество 18:18   12.02.2024
Оксана Якушко
В Харькове проверят нефтебазы, АЗС и места хранения топлива – Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям обследует все нефтебазы и АЗС в городе.

«Поручил городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям обследовать все места хранения, транспортировки и реализации нефтепродуктов и другие опасные объекты на территории Харькова. Прошу бизнес с пониманием отнестись к таким проверкам, ведь сегодня мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы предотвратить ужасающие последствия возможных атак со стороны РФ», — сообщил Терехов.

Напомним, вечером 9 февраля три вражеских БпЛА нанесли удары по базе ГСМ в Немышлянском районе Харькова. Топливо смешалось со снегом и превратилось в огненную лавину, накрывшую частный сектор. Полностью сгорели 15 домов, общая площадь пожара составила почти 4 тысячи квадратных метров. По данным облпрокуратуры, семь человек сгорели заживо. Среди них прокурор, ее муж и трое сыновей, самому младшему из которых было десять месяцев, а также пожилые супруги. Трое пострадали: 45-летний мужчина и две женщины 61 и 39 лет.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 февраля 2024 в 18:18;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям обследует все нефтебазы и АЗС в городе.".