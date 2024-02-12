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У Харкові перевірять усі АЗС, нафтобази, місця зберігання палива – Терехов

Суспільство 18:18   12.02.2024
Оксана Якушко
У Харкові перевірять усі АЗС, нафтобази, місця зберігання палива – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій обстежить всі нафтобази та АЗС у місті.

«Доручив міській комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій обстежити всі місця зберігання, транспортування і реалізації нафтопродуктів та інші небезпечні обʼєкти на території Харкова. Прошу бізнес з розумінням поставитися до таких перевірок, адже сьогодні ми повинні зробити все від нас залежне, щоб запобігти жахливим наслідкам можливих атак з боку рф», – повідомив Терехов.

Нагадаємо, ввечері 9 лютого три ворожі  БпЛА завдали ударів по базі ПММ у Немишлянському районі Харкова. Паливо змішалося зі снігом і перетворилося на вогняну лавину, що накрила приватний сектор. Повністю згоріли 15 будинків, загальна площа пожежі склала 3700 м². За даними облпрокуратури, сім людей згоріли живцем. Серед них прокурорка, її чоловік і троє синів, наймолодшому з яких було десять місяців, а також літнє подружжя. Троє постраждали: 45-річний чоловік та дві жінки 61 та 39 років. Понад 50 людей вдалося врятувати.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2024 в 18:18;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій обстежить всі нафтобази та АЗС у місті.".