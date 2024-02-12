Более 10 тысяч м² земли загрязнены из-за утечки топлива в Харькове – Болвинов
В результате повреждения нефтебазы в Харькове произошла утечка дизельного топлива и бензина, сообщает Ґвара Медіа.
В результате утечки топлива из-за российского удара по нефтебазе 9 февраля было загрязнено более 10 тысяч м² земли, сообщил начальник следственного управления Нацполиции Сергей Болвинов.
В результате повреждения нефтебазы произошла утечка дизельного топлива и бензина. На базе хранилось более 3800 тонн топлива. Нефтепродукты также попали в реку Немышля.
По словам Болвинова, 12 февраля полиция обратилась в Государственную экоинспекцию в Харьковской области, которая уже отобрала образцы грунта и воды на местах загрязнения.
«Из-за того, что была атакована нефтебаза, произошла утечка топлива и были загрязнены большие участки земли и не только», — отметил Болвинов.
Сейчас дело квалифицировано как нарушение законов войны. Информацию об ущербе от загрязнения земли и воды проверяют в ходе досудебного следствия. Рассматривается вопрос о регистрации производства по статье экоцид.
Напомним, вечером 9 февраля три вражеских БпЛА нанесли удары по базе ГСМ в Немышлянском районе Харькова. Топливо смешалось со снегом и превратилось в огненную лавину, накрывшую частный сектор. Полностью сгорели 15 домов, общая площадь пожара составила почти 4 тысячи квадратных метров. По данным облпрокуратуры, семь человек сгорели заживо. Среди них прокурор, ее муж и трое сыновей, самому младшему из которых было десять месяцев, а также пожилые супруги. Трое пострадали: 45-летний мужчина и две женщины 61 и 39 лет.
Масштабный пожар, возникший в Немышлянском районе Харькова из-за ударов дронов «Шахед» по нефтебазе, полностью ликвидировали на третьи сутки.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: бензин, вода, дизель, загрязнение, земля, начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, нефтепродукт, Сергей Болвинов, Харьков, экоцид;
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- • Дата публикации материала: 12 февраля 2024 в 22:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате повреждения нефтебазы в Харькове произошла утечка дизельного топлива и бензина, сообщает Ґвара Медіа.".