Топливо, попавшее в реки в Харькове, будут блокировать перед Северским Донцом

Чтобы не допустить дальнейшего распространения нефтепродуктов, которые попали в реки в результате ударов «Шахедов» по базе ГСМ в Харькове вечером 9 февраля, применят средства блокирования водного потока и химические средства по всей загрязненной поверхности.

Об этом рассказал журналистам заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.

По его словам, нефтепродукты движутся по реке Уды в направлении Северского Донца, и был разработан механизм блокирования водного потока, который должны реализовать 14 февраля.

«Такое место определено. Определено, чем мы это будем делать. Сейчас идет доставка в нашу область необходимых компонентов. Это средства портовой инфраструктуры, которые используют при утечках нефти или нефтепродуктов из танкеров. Это морская тематика, и мы будем эти средства сюда привлекать для блокирования реки. И одновременно сразу начинаем работать, до момента блокировки, по нефтяным пятнам сорбентами и другими средствами химическими, которые будут восстанавливать водную структуру. Этот алгоритм десятилетиями отработанный, ничего лучшего не существует», — рассказал Иванов.

Он отметил, что таким образом можно полностью восстановить реки до того состояния, какими они были до загрязнения. Сроки завершения работ Иванов не прогнозирует, ведь, по его словам, неизвестно, сколько из 3 тысяч тонн топлива, которое растеклось после ударов по нефтебазе, попало в воду.

Иванов уточнил, что поток будут блокировать на реке Уды «между Харьковским и Чугуевским районом, ближе к Змиевской громаде, не доходя до Северского Донца».

«В Северский Донец не попало. Информация есть, мы за этим следим. В питьевую воду также не попало ничего», — отметил заместитель начальника ХОВА и при этом отметил, что результаты экспресс-анализа воды должны поступить до конца рабочего дня 13 февраля.

Блокирование водного потока, отметил Иванов, уже было осуществлено другими средствами в первые сутки после катастрофы.

«Те работы, которые были проведены городом, задержали поток на какое-то время. Затем этого оказалось недостаточно и все же нефтепродукты пошли дальше по реке», — сказал Иванов.

Напомним, экоактивист Артем Приходько заявил, что нефтепродукты, которые растеклись и горели в результате ударов «Шахедов» по базе ГСМ в Немышлянском районе Харькова вечером 9 февраля, попали в Петренковский водоем и реку Немышля, а оттуда — в реку Лопань. Мэр Харькова Игорь Терехов поручил провести проверку всех хранилищ и баз с нефтепродуктами по городу. Более 10 тысяч м² земель загрязнены из-за утечки топлива в Харькове, сообщил начальник следственного управления облуправления Нацполиции Сергей Болвинов. Облуправление Госэкоинспекции 12 февраля проинформировало, что на выезде на реку Уды в районе поселка Хорошево и села Темновка обнаружено нефтяное пятно значительных размеров, которое двигается по течению.