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Утечка топлива в реки: проверили качество воды, что течет из кранов харьковчан

Общество 12:40   13.02.2024
Виктория Яковенко
Утечка топлива в реки: проверили качество воды, что течет из кранов харьковчан Фото: КП «Харьковводоканал»

Качество воды, которая течет из кранов харьковчан, соответствует нормам, сообщили в КП «Харьковводоканал».

Специалисты объяснили, что экологическая катастрофа, произошедшая на реках Харькова после удара вражеских БпЛА 9 февраля, не повлияет на качество водопроводной воды, подаваемой потребителям. В водоканале отметили, что водозаборы предприятия находятся выше места впадения реки Уды в реку Северский Донец.

«Учитывая эту сложную ситуацию, одновременно усилили лабораторный ежедневный контроль качества водопроводной воды на всех контрольных точках отбора в городе. Продолжаем работать в усиленном режиме, и тщательной проверке качества воды уделяем повышенное внимание. Ежедневно отбираем более 35 проб воды, которые проверяем по всем обязательным параметрам в соответствии с программой производственного контроля. Качество водопроводной воды, поступающей в квартиры харьковчан, остается на должном уровне», — отметили на предприятии.

Там добавили, что в водоразборные уличные колонки подается вода из водопроводной системы, а прямое попадание в сети речной воды исключено.

«Предприятие располагает необходимым запасом реагентов для очистки воды, что является важнейшей составляющей в обеспечении харьковчан качественной водопроводной водой», — заявили в водоканале.

Напомним, ранее активист Артем Приходько заявил, что нефтепродукты, которые растеклись и горели в результате ударов «Шахедов» по базе ГСМ в Немышлянском районе Харькова вечером 9 февраля, попали в Петренковский водоем и реку Немышля, а оттуда — в реку Лопань. Мэр Харькова Игорь Терехов поручил провести проверку всех хранилищ и баз с нефтепродуктами по городу. Более 10 тысяч м² земли загрязнены из-за утечки топлива в Харькове, сообщил начальник следственного управления Нацполиции Сергей Болвинов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 12:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Качество воды, которая течет из кранов харьковчан, соответствует нормам, сообщили в КП «Харьковводоканал».".