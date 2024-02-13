Витік палива у річки: перевірили якість води, що тече з кранів харків’ян

Якість води, яка тече з кранів харків’ян, відповідає нормам, повідомили у КП «Харківводоканал».

Фахівці пояснили, що екологічна катастрофа, яка сталася на річках Харкова після удару ворожих БпЛА 9 лютого, не вплине на якість водопровідної води, що подається споживачам. У водоканалі зазначили, що водозабори підприємства знаходяться вище за місцем впадання річки Уди в річку Сіверський Донець.

«З огляду на цю складну ситуацію одночасно посилили лабораторний щоденний контроль якості водопровідної води на всіх контрольних точках відбору в місті. Продовжуємо працювати у посиленому режимі, та питанням ретельної перевірки якості води приділяємо підвищену увагу. Щодня відбираємо понад 35 проб води, які перевіряємо за всіма обов’язковими параметрами відповідно до програми виробничого контролю. Якість водопровідної води, що надходить до квартир харків’ян, залишається на належному рівні», – зазначили на підприємстві.

Там також додали, що у водорозбірні вуличні колонки подається вода з водопровідної системи, а пряме попадання у мережі річкової води виключено.

«Підприємство має у своєму розпорядженні необхідний запас реагентів для очищення води, що є найважливішою складовою у забезпеченні харків’ян якісною водопровідною водою», – заявили у водоканалі.

Нагадаємо, раніше активіст Артем Приходько заявив, що нафтопродукти, які розтеклися і горіли внаслідок ударів «Шахедів» по базі ПММ у Немишлянському районі Харкова ввечері 9 лютого, потрапили до Петренківської водойми та річки Немишля, а звідти — до річки Лопань. Мер Харкова Ігор Терехов доручив провести перевірку всіх сховищ та баз із нафтопродуктами по місту. Понад 10 тисяч м² землі забруднено через витік палива в Харкові, повідомив начальник слідчого управління Нацполіції Сергій Болвінов.