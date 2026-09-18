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З-під крана чи з криниці: яку воду безпечніше пити на Харківщині

Актуально 19:39   18.09.2026
Тетяна Литвіна
З-під крана чи з криниці: яку воду безпечніше пити на Харківщині Фото: depositphotos.com

Близько 10 тисяч проб води з-під крана та з джерел було досліджено у Харкові та області за вісім місяців 2026 року. У Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб розповіли, що виявили у питній воді.

Як повідомила завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактика інфекційних хвороб Харківського ОЦКПГ Тетяна Карлова, із взятих близько 10 тисяч проб води – 3,5% проб не відповідали гігієнічним нормативам за санітарно-хімічними показниками, ще 1,6% – за мікробіологічними. Ці дані вона озвучила на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій області.

За показниками епідемічної безпеки рівень відхилень вищий за середньообласний зафіксували в:

  • Харкові,
  • семи громадах Харківського району (Малоданилівській, Височанській, Безлюдівській, Роганській, Пісочинській, Південноміській, Люботинській громадах).

За санітарно-хімічними показниками вище середньообласних показників виявили у:

  • Лозівському районі,
  • Куп’янському районі,
  • Берестинському районі.

Вода із джерел нецентралізованого водопостачання мала більше відхилень від гігієнічних нормативів. З понад тисячі досліджених проб 62,4% не відповідали нормативам за санітарно-хімічними показниками, а 24,4% – за мікробіологічними.

За санітарно-хімічними показниками вище середньообласної питомої ваги проб із відхиленнями зафіксували:

  • у Лозівському районі – у Лозівській, Близнюківській та Біляївській громадах,
  • у Богодухівському районі – у Валківській, Золочівській, Краснокутській громадах,
  • у Харківському районі – у Дергачівській, Малоданілівській, Нововодолазькій та Пісочинській громадах.

За мікробіологічними показниками:

  • у Богодухівському районі – у Золочівській та Краснокутській громадах,
  • у Лозівському районі – у Лозівській, Близнюківській, Олексіївській та Біляївській громадах.

Окрема увага була приділена воді із громадських та індивідуальних колодязів, яку використовують для споживання діти до трьох років. У 47,6% досліджених проб вміст нітратів перевищував гранично допустиму концентрацію. Високі концентрації виявили у колодязях Богодухівського, Чугуївського, Лозівського та Харківського районів. Перевищення гігієнічного нормативу становило від 1,1 до 7,6 разів.

“Наразі в області не зареєстровані спалахи інфекційних захворювань чи ускладнень епідемічної ситуації, пов’язаних із питною водою. У той же час, результати лабораторних досліджень свідчать про необхідність вжиття заходів, спрямованих на покращення якості та безпеки питної води, посилення міжвідомчої взаємодії, особливо в умовах воєнного стану”, — сказала Тетяна Карлова.

Татьяна Карлова 2026
Фото: Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб

Серед можливих причин погіршення якості води: технічний знос водорозподільних мереж, незадовільний санітарно-технічний стан колодязів та каптажів, аварійні ситуації, несвоєчасне проведення санітарно-профілактичних заходів, забруднення підземних вод, у тому числі внаслідок бойових дій, а також порушення правил утримання.

Серед заходів щодо запобігання забруднення джерел водопостачання та можливим епідемічним ускладненням, які розглянула комісія, – переоблік водопроводів та громадських колодязів, забезпечення належного технічного стану джерел, упорядкування зон санітарної охорони, а також своєчасне інформування населення про виявлені відхилення якості.

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Нагадаємо, близько 95 тисяч кубометрів неочищених каналізаційних стічних вод потрапили в річку Ольховатка на Харківщині, загрожуючи забрудненням Сіверському Дінцю та Мже. За даними Харківської обласної прокуратури, стоки зливали протягом майже дев’яти місяців 2025 року. Підозру вручили головному інженеру комунального підприємства.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2026 в 19:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 10 тисяч проб води з-під крана та з джерел було досліджено у Харкові та області за вісім місяців 2026 року. ".