По-літньому тепло: прогноз погоди у Харкові та області на 19 вересня

У суботу, 19 вересня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман, видимість 200 – 500 м.

У Харкові вночі термометри показуватимуть 8–10 градусів, удень – 23–25, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 7–12 градусів, удень – 22–27.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що з 21 вересня в Україні очікується відчутне похолодання – денні показники знизяться до 10–17 градусів. Вона попередила, що через територію країни пройдуть атмосферні фронти, які принесуть із собою рясні дощі та похмуру погоду.