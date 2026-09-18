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Чоловік порізав ножем співробітника ТЦК на Харківщині: деталі від поліції

Події 17:24   18.09.2026
Олена Нагорна
Чоловік порізав ножем співробітника ТЦК на Харківщині: деталі від поліції

У місті Златопіль Лозівського району поліцейські затримали 57-річного місцевого мешканця. За версією слідства, увечері 16 вересня він завдав численних ножових поранень співробітнику ТЦК та СП.

Все відбувалося у межах мобілізаційних заходів, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

За даними правоохоронців, між цивільним та співробітниками ТЦК та СП виник конфлікт, у ході якого чоловік вихопив ніж, поранив одного з військових та втік. Потерпілого ушпиталили.

Оперативники розшукали та затримали громадянина. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до п’яти років тюрми.

Нагадаємо, у ДБР раніше повідомили, що завершили досудове розслідування щодо військовослужбовців ТЦК, які, за версією бюро, незаконно позбавили волі та катували двох чоловіків.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2026 в 17:24;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Златопіль Лозівського району поліцейські затримали 57-річного місцевого мешканця.".