«Все подорожало»: на что надеются в Харьковской ОВА (видео)

Аграрии Харьковщины уже сейчас вынуждены экономить. Если рост цен на топливо в мире не остановить, это приведет к подорожанию конечной продукции — не только пищевой, но и любой другой, сказал в комментарии МГ «Объектив» заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.

«Цены на горюче-смазочные материалы привели к удорожанию логистики по всему миру, и наша страна не стала исключением. Всё подорожало. Подорожали и семена, и удобрения. Аграрии вынуждены больше экономить, оптимизировать свои расходы. Это все безусловно отразится на урожайности, на коэффициенте полезного действия с гектара», — констатировал Иванов.

Отвечая на уточняющий вопрос, прогнозирует ли он снижение урожайности, чиновник ответил: «Не будем делать таких прогнозов, посмотрим на результаты уборочной кампании в июне».

Украина продает продукцию странам Ближнего Востока, Азии, Европы, и сейчас есть проблемы с логистикой на Ближнем Востоке.

«Как это отразится на рынке, на общей ситуации на мировом рынке, будем смотреть по итогам сезона, делать какие-то выводы», — добавил он.

«Если рост цен не будет остановлен или урегулирован, то, безусловно, стоит ожидать удорожания и конечной продукции, не только пищевой отрасли. Это можно говорить о любой отрасли производства, потому что из цен на логистику и горюче-смазочные материалы закладывается конечная цена любого продукта в мире в целом. Мы все же надеемся на урегулирование ситуации и стабилизацию цен на топливо», — резюмировал Иванов.