«Все подорожало»: на что надеются в Харьковской ОВА (видео)
Аграрии Харьковщины уже сейчас вынуждены экономить. Если рост цен на топливо в мире не остановить, это приведет к подорожанию конечной продукции — не только пищевой, но и любой другой, сказал в комментарии МГ «Объектив» заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.
«Цены на горюче-смазочные материалы привели к удорожанию логистики по всему миру, и наша страна не стала исключением. Всё подорожало. Подорожали и семена, и удобрения. Аграрии вынуждены больше экономить, оптимизировать свои расходы. Это все безусловно отразится на урожайности, на коэффициенте полезного действия с гектара», — констатировал Иванов.
Отвечая на уточняющий вопрос, прогнозирует ли он снижение урожайности, чиновник ответил: «Не будем делать таких прогнозов, посмотрим на результаты уборочной кампании в июне».
Украина продает продукцию странам Ближнего Востока, Азии, Европы, и сейчас есть проблемы с логистикой на Ближнем Востоке.
«Как это отразится на рынке, на общей ситуации на мировом рынке, будем смотреть по итогам сезона, делать какие-то выводы», — добавил он.
«Если рост цен не будет остановлен или урегулирован, то, безусловно, стоит ожидать удорожания и конечной продукции, не только пищевой отрасли. Это можно говорить о любой отрасли производства, потому что из цен на логистику и горюче-смазочные материалы закладывается конечная цена любого продукта в мире в целом. Мы все же надеемся на урегулирование ситуации и стабилизацию цен на топливо», — резюмировал Иванов.
- Категории: Оригинально, Харьков, Экономика; Теги: азотные удобрения, иванов, продукты, топливо, ціни, цены;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: ««Все подорожало»: на что надеются в Харьковской ОВА (видео)», то посмотрите больше в разделе Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 23 апреля 2026 в 21:46;