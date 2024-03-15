Приватнику віддали землі на території нацпарку на Харківщині: рішення суду
Фото: Харківська обласна прокуратура
Земельну ділянку площею 2 га в межах НПП «Гомільшанські ліси» на Харківщині вартістю майже 8 мільйонів гривень повернули державі. Таке рішення ухвалив Верховний суд.
Цю ділянку раніше передали у приватну власність ФОПу для ведення селянського господарства. Однак станом на 2024 рік жодні роботи на ділянці не розпочаті, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
При цьому, зазначили правоохоронці, передавати такі землі у приватну власність – порушення законодавства.
«Землі природно-заповідного фонду відносяться до особливо цінних земель та не можуть передаватися у приватну власність з державної», – пояснили у прокуратурі.
Суд підтримав позицію правоохоронців і зобов’язав повернути державі ділянки природно-заповідного фонду.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: земли, нацпарк, прокуратура, суд, харківщина, хозяйство, частник;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2024 в 13:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Земельну ділянку площею 2 га в межах НПП «Гомільшанські ліси» на Харківщині вартістю майже 8 мільйонів гривень повернули державі. Таке рішення ухвалив Верховний суд.".