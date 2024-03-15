Приватнику віддали землі на території нацпарку на Харківщині: рішення суду

Земельну ділянку площею 2 га в межах НПП «Гомільшанські ліси» на Харківщині вартістю майже 8 мільйонів гривень повернули державі. Таке рішення ухвалив Верховний суд.

Цю ділянку раніше передали у приватну власність ФОПу для ведення селянського господарства. Однак станом на 2024 рік жодні роботи на ділянці не розпочаті, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

При цьому, зазначили правоохоронці, передавати такі землі у приватну власність – порушення законодавства.

«Землі природно-заповідного фонду відносяться до особливо цінних земель та не можуть передаватися у приватну власність з державної», – пояснили у прокуратурі.

Суд підтримав позицію правоохоронців і зобов’язав повернути державі ділянки природно-заповідного фонду.

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