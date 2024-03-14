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Чергові землі забирають на Харківщині в держвласність заради оборони

Суспільство 18:41   14.03.2024
Олена Нагорна
Чергові землі забирають на Харківщині в держвласність заради оборони

Майже 16 гектарів землі вартістю 410 мільйонів гривень, які розташовані на території Гатищенської сільради Вовчанської громади вздовж кордону з РФ, за рішенням Господарського суду Харківської області мають бути повернуті державі.

Як повідомляють у Харківській облпрокуратурі, на підставі наказу облуправління Держгеокадастру у 2020 році землі передали до комунальної власності Вовчанської громади в особі міськради. Передбачалося, що ділянку використовуватимуть для сільськогосподарських потреб.

“Вибуття вказаної ділянки з державної власності відбулось незаконно, оскільки ці землі фактично є частиною земель прикордонної смуги та мають використовуватися виключно для зведення та експлуатації інженерних захисних споруд для захисту від агресії з боку РФ”, — пояснюють у прокуратурі.

Тепер Вовчанська міськрада має повернути ділянку державі. Після набрання рішенням суду законної сили прокуратура вживатиме заходів щодо його реального виконання.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 18:41;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Майже 16 гектарів землі вартістю 410 мільйонів гривень мають бути повернуті державі".