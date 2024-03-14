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Очередные земли забирают на Харьковщине в госсобственность ради обороны

Общество 18:41   14.03.2024
Елена Нагорная
Очередные земли забирают на Харьковщине в госсобственность ради обороны Фото: Харьковская облпрокуратура

Почти 16 гектаров земли стоимостью 410 миллионов гривен, расположенные на территории Гатищенского сельсовета Волчанской громады вдоль границы с РФ, по решению Хозяйственного суда Харьковской области должны быть возвращены государству.

Как сообщают в Харьковской облпрокуратуре, на основании приказа облуправления Госгеокадастра в 2020 году земли передали в коммунальную собственность Волчанской громады в лице горсовета. Предполагалось, что участок будут использовать для сельскохозяйственных нужд.

«Выбытие указанного участка из государственной собственности состоялось незаконно, поскольку эти земли фактически являются частью земель пограничной полосы и должны использоваться исключительно для возведения и эксплуатации инженерных защитных сооружений для защиты от агрессии со стороны РФ», — объясняют в прокуратуре.

Теперь Волчанский горсовет должен вернуть участок государству. После вступления решения суда в законную силу прокуратура будет принимать меры по его реальному выполнению.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 18:41;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Почти 16 гектаров земли стоимостью 410 миллионов гривен должны быть возвращены государству".