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Землю на Харьковщине у границы с РФ забрали у агрофирмы ради фортификаций

Общество 18:05   11.03.2024
Елена Нагорная
Землю на Харьковщине у границы с РФ забрали у агрофирмы ради фортификаций

Суд обязал агрофирму вернуть государству участок в Богодуховском районе площадью более 24 гектаров, который находится у границы с Россией и стоит более 150 миллионов гривен.

Как сообщают в Харьковской облпрокуратуре, участок незаконно выбыл из государственной собственности в коммунальную и был передан в аренду агрофирме для сельскохозяйственных нужд.

«При этом участок фактически является землей приграничной полосы и должен использоваться исключительно для возведения и эксплуатации инженерных защитных сооружений для защиты от агрессии РФ. Такие земли могут находиться исключительно в государственной собственности и должны использоваться для обороны страны и обеспечения деятельности органов пограничной службы», — объясняют в прокуратуре.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 18:05;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд обязал агрофирму вернуть государству участок в Богодуховском районе площадью более 24 гектаров".