Землю на Харьковщине у границы с РФ забрали у агрофирмы ради фортификаций

Суд обязал агрофирму вернуть государству участок в Богодуховском районе площадью более 24 гектаров, который находится у границы с Россией и стоит более 150 миллионов гривен.

Как сообщают в Харьковской облпрокуратуре, участок незаконно выбыл из государственной собственности в коммунальную и был передан в аренду агрофирме для сельскохозяйственных нужд.

«При этом участок фактически является землей приграничной полосы и должен использоваться исключительно для возведения и эксплуатации инженерных защитных сооружений для защиты от агрессии РФ. Такие земли могут находиться исключительно в государственной собственности и должны использоваться для обороны страны и обеспечения деятельности органов пограничной службы», — объясняют в прокуратуре.