Землю на Харьковщине у границы с РФ забрали у агрофирмы ради фортификаций
Суд обязал агрофирму вернуть государству участок в Богодуховском районе площадью более 24 гектаров, который находится у границы с Россией и стоит более 150 миллионов гривен.
Как сообщают в Харьковской облпрокуратуре, участок незаконно выбыл из государственной собственности в коммунальную и был передан в аренду агрофирме для сельскохозяйственных нужд.
«При этом участок фактически является землей приграничной полосы и должен использоваться исключительно для возведения и эксплуатации инженерных защитных сооружений для защиты от агрессии РФ. Такие земли могут находиться исключительно в государственной собственности и должны использоваться для обороны страны и обеспечения деятельности органов пограничной службы», — объясняют в прокуратуре.
Читайте также: Фортификации на Харьковщине: Синегубов заявил о третьем этапе строительства
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: агрофирма, граница, земля, прокуратура, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Землю на Харьковщине у границы с РФ забрали у агрофирмы ради фортификаций»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 18:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд обязал агрофирму вернуть государству участок в Богодуховском районе площадью более 24 гектаров".