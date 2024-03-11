Землю на Харківщині біля кордону з РФ забрали в агрофірми заради фортифікацій
Суд зобов’язав агрофірму повернути державі ділянку у Богодухівському районі площею понад 24 гектари, яка знаходиться біля кордону з Росією і коштує понад 150 мільйонів гривень.
Як повідомляють у Харківській облпрокуратурі, ділянка незаконно вибула з державної власності до комунальної та була передана в оренду агрофірмі для сільськогосподарських потреб.
“При цьому ділянка фактично є землею прикордонної смуги та повинна використовуватись виключно для зведення та експлуатації інженерних захисних споруд для захисту від агресії РФ. Такі землі можуть перебувати виключно у державній власності та мають використовуватись для оборони країни та забезпечення діяльності органів прикордонної служби”, – пояснюють у прокуратурі.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: агрофирма, граница, земля, прокуратура, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2024 в 18:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд зобов’язав агрофірму повернути державі ділянку у Богодухівському районі площею понад 24 гектари".